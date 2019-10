Polský soud odmítl požadavek vládnoucí strany Právo a spravedlnost na přepočítání hlasů

VARŠAVA Polský nejvyšší soud ve středu rozhodl, že nebude posuzovat další dva protesty, kterými se vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) domáhala přepočítání hlasů ve volebních obvodech, kde těsně neuspěli její kandidáti do senátu. Soud tak zamítl posuzovat již tři ze šesti protestů, které PiS vznesla po volbách, konaných 13. října. O zbývajících protestech ještě nerozhodl.

V parlamentních volbách si vládní strana udržela většinu v dolní komoře parlamentu, Sejmu, ale ztratila většinu mezi senátory. Zůstane tak u kormidla moci, ale další vládnutí bude podle předpovědí komplikovanější.



PiS se domáhala opětovného přepočítání hlasů a zdůvodňovala to tím, že některé hlasy byly nesprávně označeny za neplatné. Tyto námitky již odmítla celostátní volební komise.

„Soud uznal, že nijak nebyla prokázána pravděpodobnost nějakých nepravostí při sčítání hlasů, včetně hlasů označených za neplatné,“ uvedl mluvčí nejvyššího soudu Michal Laskowski podle televize TVN 24.

„Rozhodnutí soudu svědčí o tom, že Polsko má daleko k diktatuře (předsedy PiS) Jaroslawa Kaczyńského. Vždyť co je to za diktaturu, že nedokáže zfalšovat volby a předkládá tak neschopně sestavený protest, že jej soudci zesměšní,“ napsal opoziční list Gazeta Wyborcza. Připustil, že sice ještě není jasný osud zbývajících námitek ze strany PiS, všechny ale byly podle listu formulovány v duchu „zdá se nám, že by výsledek voleb měl být jiný, a tak se tedy domáháme přepočítání hlasů“. Uznáním těchto protestů by soud podle deníku musel popřít svá předchozí rozhodnutí.