Pomůže vám to ve volební kampani. Putin vyzval Trumpa, aby se účastnil oslav konce války

Brasília Ruský prezident Vladimir Putin by rád viděl svého amerického partnera Donalda Trumpa na oslavách 75. výročí konce druhé světové války. Řekl to novinářům na tiskové konferenci v Brasílii, kde se účastní summitu rozvíjejících se ekonomik Brazílie, Číny, Indie, Ruska a Jihoafrické republiky (BRICS). Návštěva Moskvy by podle ruského vůdce Trumpovi pomohla ve volební kampani před obhajobou mandátu v příštím roce.

„Pro vůdce země, která podstatně přispěla k boji s nacismem, by i v předvolební kampani byla cesta do Moskvy správným krokem,“ řekl Putin. Zatím prý ale kremelský šéf žádné setkání s americkým prezidentem neplánuje.

Putin prý byl v KGB podle tehdejšího posudku ‚morálně pevný’. Už po roce měl u kolegů autoritu Kreml příští rok v květnu počítá s hojnou účastí zahraničních státníků na oslavách konce války. Trump sám koncem minulého týdne cestu do ruské metropole připustil s tím, že o návštěvě „bude přemýšlet“. Pozvánku dostali i čínský prezident Si Ťin-pching nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Účast už přislíbil francouzský prezident Emmanuel Macron, pozvání přijal také český prezident Miloš Zeman.