Pornografie v Británii jen s průkazem? Chystaný zákon se odkládá na neurčito kvůli EU

LONDÝN/PRAHA Právní problémy mezi Evropskou komisí a Velkou Británií zablokovaly chystaný zákon, který měl umožnit přístup k internetové pornografii jen po předložení průkazu. Legislativa měla vstoupit v platnost 15. července, vláda zákon odkládá na neurčito.

Velká Británie měla být první zemí na světě, která se pokusí limitovat pornografii. Podle návrhu zákona britské vlády se měl každý dospělý toužící po dávce pornografických snímků nějakou formou identifikovat, aby bylo jasné, že je mu skutečně 18 let a více. Právní úprava měl vstoupit v platnost v polovině července.



Podle zjištění britské televize Sky se tak však nestane. Vláda totiž nezvládla informovat o chystané legislativě Evropskou komisi a nepředložila detailní soupis opatření. Mluvčí administrativy podle deníku The Guardian potvrdil, že zákon bude odložen a dodal, že více sdělí ministr kultury Jeremy Wright ve čtvrtek na půdě sněmovny.

Problémy s ověřováním věku na internetu tak bude pravděpodobně řešit až nový premiér. Konzervativní strana si v současnosti vybírá nástupce Theresy Mayové a ve vedení je zatím bývalý ministr zahraničí Boris Johnson.

Obavy z identifikace

Návrh zákona počítal s tím, že pokud nebudou servery ochotny použít systém ověřování věku, nebudou moci být přístupné na území Spojeného království. Navrhovaný kontrolní mechanismus se však okamžitě dostal pod palbu kritiky.

Řada aktivistů bojujících za ochranu soukromí argumentují, že by tak bylo možné spojit konkrétní osoby s internetovými stránkami. Provozovatelé pornografických stránek by tak přesně věděli, jaká videa kdo sleduje. Aktivisté se zároveň obávají, že by tato data mohla být vystavena hrozbě úniků.

Kontrola by měla probíhat pod taktovkou soukromé společnosti British Board of Film Classification, která má podle deníku The Guardian jen minimální zkušenosti s regulací internetu a jeho redaktorům se podařilo celý systém ověřování obejít během dvou minut.

Cílem zákona bylo podle jeho podporovatelů ochránit mladou generaci před pornografií, na kterou by děti mohly náhodně narazit při brouzdání internetem. Zastánci zákona ale sami připouští, že zákaz ani systém kontroly nebude schopný odradit neodbytné teenagery.