Porošenko sbírá hlasy mezi věřícími. Klíč k úspěchu v prezidentských volbách vidí v nové církvi

KYJEV/PRAHA O ukrajinském prezidentu Petru Porošenkovi se říká, že poslední dobou úřaduje více v pravoslavných chrámech než ve svém sídle v Bankové ulici v centru Kyjeva. Nedávno absolvoval cestu po svatostáncích různých regionů, kde vysvětloval, proč se ukrajinská pravoslavná církev hodlá úplně oddělit a izolovat od pravoslaví řízeného moskevským patriarchátem. Nevládní organizace a média sledující průběh voleb si ale všimla, že prezidentovy cesty nápadně připomínají předvolební agitaci. Přitom jeho šance v průzkumech poslední dobou skutečně stoupají.

„Je to jeden z hlavních nástrojů jeho kampaně,“ řekl týdeníku The Kyiv Post politický analytik Volodymyr Fesenko. List spočítal, že v poslední době Porošenko navštívil přinejmenším osm větších měst, například Luck, Vinnycji, Čerkasy nebo Žytomyr. „Prezidentský status dovoluje Porošenkovi cestovat za peníze daňových poplatníků a využívat podřízenosti místních úřadů,“ píše The Kyiv Post. Každá prezidentská cesta je přitom organizačně náročná, podílí se na ní množství lidí a stojí i náležité peníze.



Porošenkových pět let v prezidentské funkci nepřineslo zlepšení životní úrovně ani omezení korupce, neskončila válka na Donbase a anektovaný Krym stále drží Rusko. Od jednoho z hmatatelných výsledků, zrušení vízové povinnosti pro Ukrajince při cestách do EU, už uplynul rok a půl, a tak založení ukrajinské pravoslavné církve přišlo prezidentovi více než vhod. Pracoval na tom už od začátku loňského roku – v dubnu navštívil v Istanbulu patriarchu Bartoloměje, který má jako nejvyšší autorita pravoslaví právo udělovat církvím autonomii.

Přestože vláda v Kyjevě v minulých letech vytrvale označovala Rusko za nepřítele, téměř polovina ukrajinských pravoslavných věřících chodila do chrámů, které spravovali kněží moskevského patriarchátu řízeného z ruské metropole. „Není to zdaleka jen záležitost církevní. Jde o definitivní nezávislost na Moskvě,“ prohlásil prezident už loni na jaře. V říjnu patriarcha Bartoloměj třísetletou podřízenost ukrajinských kněží ukončil a dal zelenou vzniku samostatné ukrajinské církve.

Síly jsou vyrovnané

Porošenko považuje církevní projekt za svůj a poctivě se účastní každé ceremonie. Vznik jednotné pravoslavné církve podporu potřebuje, lidé se k ní nehrnou a zvláště na západě země se vyskytují případy výtržnictví v kostelích. Podle nevládní organizace Opora, která sleduje pravidla férové politické soutěže před volbami, Porošenkovo chování už přesahuje do otevřené předvolební agitace. A to třeba tím, že místní činitelé svážejí autobusy na setkání sprezidentem potenciální voliče. „Je tu podezření, že tyto výjezdy ve skutečnosti organizují místní politici,“ uvádí analytik Opory Oleksandr Kljužev.

Porošenkovy preference poslední dobou rostou. Zatímco loni v listopadu byl se 6,5 procenta třetí a jeho soupeřka Julija Tymošenková měla s 11,9 procenta téměř dvojnásobek, dnes jsou síly vyrovnanější.

V rozsáhlém průzkumu tří sociologických agentur byl už druhý se 16,4 procenta, zatímco Tymošenková měla 15,7 procenta. Překvapením voleb pak je komik, producent a scénárista Volodymyr Zelenskyj. Jednačtyřicetiletý politický nováček s více než dvaceti procenty v průzkumech vede.

Jenže málokdo věří, že opravdu vyhraje. Jako potenciálního vítěze voleb označila v průzkumu většina dotázaných Porošenka těsně před Tymošenkovou. „Jeho masivní a aktivně vedená kampaň je významným nástrojem,“ upozorňuje politolog Fesenko. „Amimo to bude mít kontrolu inad volebním procesem,“ dodává. Prezidenta volí Ukrajinci 31. března.