Posádka na výletní lodi riskuje své zdraví. Nakažení nejsou v izolaci, jen zůstávají na pokojích

TOKIO/PRAHA Pro cestující jsou hrdinové. Tisíc zaměstnanců výletní lodi Diamond Princess každý den kvůli koronaviru riskuje své zdraví, aby sloužili pasažérům. Sami přitom žijí v mnohem horších podmínkách a pracují až 16 hodin denně. Obří loď od počátku února kotví v karanténě v přístavu japonského města Jokohama.

Každé ráno pro posádku výletní lodi Diamond Princess začíná stejně. Vstávání brzy ráno a úderem šesté začíná servírování a roznáška snídaní do kajut. Oproti obvyklému provozu je však řada věcí jinak.

Posádka má na rukou ochranné rukavice a stejně jako lidé v kajutách i zaměstnanci na lodi mají přes obličeje roušky. Na lodi s více než 3700 cestujícími a členy posádky je totiž již kolem 542 lidí nakažených koronavirem Covid-19. Pasažéři jsou neskonale vděční za službu a na dveře pokojů lepí děkovné vzkazy pro posádku.



„Zastavujeme, abychom si je mohli přečíst. Jsme šťastní, že se díky nám usmívají,“ popsala pro magazín Time členka posádky, podle níž měla jedna kajuta na sobě nápis „děkuji“ v deseti jazycích. „Přestože mají pasažéři na obličejích roušky, vidím, že se usmívají. Je jim to vidět na očích. Oceňují, co pro ně děláme. A pomáhá nám to pokračovat.“

Vděk je ostatně na místě. Pasažéři zůstávají uzavření několik týdnů ve svých kajutách ve striktní karanténě. Posádka je tak jediná, kdo přináší jídlo, vodu, ručníky či léky. „Prakticky jim řekli, aby se starali i o potenciálně nemocné lidi,“ uvedl pro Time pasažér Kent Frasure. „Jsou pro nás neznámými hrdiny.“

A zatímco pasažéři mohou sledovat filmy, brouzdat po internetu či hrát hry, posádka musí nadále pracovat, a to až šestnáct hodin denně. Sami přitom riskují své zdraví. Příznaky koronaviru se již objevily u 33 členů posádky.

Život v podpalubí

Podle odborníků výletní lodě snadno podlehnou nákazám jako je Covid-19, protože jsou cestující v častém a blízkém kontaktu. A pro posádku to platí ještě více. Každý ze zaměstnanců lodi sdílí pokoj i sociální zařízení s jedním nebo dvěma kolegy. Žijí na palubě pod úrovní hladiny moře a stravují se na směny u stolů pro dvanáct lidí.

Všichni členové posádky dostali teploměr a v případě, že dostanou horečku, musí ji nahlásit. Nedostanou se však do izolace. Nakažení sice nemusí pracovat a musí nosit roušku, ale stále sdílejí pokoj s kolegy.

„Nemůžeme s tím nic dělat. Není dostatek kajut, abychom mohli izolovat členy posádky, tak nám jen řekli, ať z nich nevycházíme,“ sdělil magazínu Time nakažený muž. „Nikdo vlastně není v bezpečí.“

Společnost provozující výletní loď podle všech zpovídaných zaměstnanců velice dbala na to, aby na palubě byl dostatek ochranných roušek a rukavic. „Pravidelně si myjeme ruce a občas používáme dvě roušky,“ popsala jedna zaměstnankyně.

Více než polovinu z tisícičlenné posádky tvoří Filipínci, pro které je práce na výletních lodích velice lukrativní. Vydělají si více než doma a během volna si mohou užít trochu cestování.

Většina pasažérů pak pochází z Japonska, Velké Británie a Kanady. Do neděle bylo na palubě i několik stovek Američanů. Spojené státy ale již své občany evakuovaly a další země se tak chystají učinit v příštích dnech.