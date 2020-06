Pozdní stěhování Melanie Trumpové do Bílého domu? Hlavním důvodem byla předmanželská smlouva, ne péče o syna

Washington Nová kniha o Melanii Trumpové odhaluje, proč první dáma Spojených států amerických oddalovala příchod do Bílého domu. Manželka prezidenta USA oficiálně tvrdila, že se musí postarat o jejich syna Barona, teď se však ukazuje, že skutečné důvody byly jiné.

Reportérka amerického deníku The Washington Post Mary Jordanová se o Melanii rozhodla vydat knihu. Životopis s názvem The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump obsahuje více než sto rozhovorů s lidmi, kteří Melanii poznali v různých fázích jejího života. Novinářka vyslechla dokonce i Melaniiny spolužáky ze Slovinska, píše Washington Post. Kniha je však výjimečná tím, že ukazuje i jinou tvář Melanie Trumpové.

Poté, co Donald Trump vyhrál na podzim 2016 prezidentské volby v USA, jeho manželka Melanie se hned po inauguraci do Bílého domu nepřistěhovala a svůj příchod oddalovala. Oficiálně tvrdila, že nechce přerušit školní docházku jejich syna Barona v New Yorku. Oddělení Melanie a jejího manžela se samozřejmě stalo terčem spekulací v mnoha médiích. Objevila se i vlna kritiky, protože osobní ochrana manželky a syna amerického prezidenta se v New Yorku značně prodražila.

V knize reportérka rozklíčovala skutečný důvod Melaniiny odluky od manžela. Jordanová zjistila, že Melanie tuto etapu využila, aby pozměnila předmanželskou smlouvu s Donaldem Trumpem, píše Guardian.

Kniha zobrazuje Melanii, jak ji mnoho lidí nezná a odhaluje skryté stránky její osobnosti. Novinářka například uvádí, že Melanie má se svým manželem mnoho společných vlastností a podporuje ho i v politice. Byla to totiž ona, kdo mu doporučil, aby si jako viceprezidenta vybral Mika Pence.

Novinářka popisuje první dámu jako ženu, která se nebojí postavit za vlastní práva a která se také snaží zajistit místo pro svého syna v rodinném byznysu. „Chtěla písemný doklad, který by se týkal finančních možností a dědictví. S Baronem by se tak jednalo výhodněji než s jeho staršími sourozenci,“ píše Jordanová v knize.

Reportérka také v publikaci vyvrací, že Melanie ovládá pět jazyků, jak o sobě prohlašuje. Fotografové, kteří s Melanií spolupracovali během její kariéry modelky, v rozhovorech tvrdili, že ji slyšeli použít jen několik slov ve francouzštině, italštině a němčině. Podle autorky knihy mluví Melanie plynně jen anglicky a slovinsky.

Kniha odhaluje také její minulost. Autorka píše, že Melanie chodila po módních molech už v sedmi letech. Předváděla oblečení, které navrhovala její matka, jež pracovala jako krejčová v textilní továrně. V knize se také čtenáři dozvědí okolnosti seznámení Melanie a Donalda Trumpa.