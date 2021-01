Německo po Merkelové. Stane se předseda CDU Laschet novým Helmutem Kohlem?

PRAHA SVĚTOVÝ PODCAST: Na co dříve Armin Laschet sáhl, to pokazil, dnes se mu ale daří. Byl zvolen novým předsedou CDU a pozici lídra koalice s CSU má na dosah. Stane se Laschet nástupcem odcházející Angely Merkelové? Co ho spojuje s Helmutem Kohlem, kancléřem sjednocení? Na to hledají odpověď šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster a redaktor LN Štěpán Hobza.

