Šéf německé FDP zahájil svůj projev v čínštině. Kongres strany sponzoroval Huawei

BERLÍN Předseda německých opozičních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner zahájil svůj dnešní proslov na stranickém sjezdu v čínštině. Chtěl tím údajně zdůraznit vzrůstající vliv této mocnosti ve světě. Podle něj se příští generace Němců bude vedle angličtiny muset učit také čínsky. Německý tisk se pozastavuje nad tím, že kongres sponzorovala čínská firma Huawei.

První slova svého proslovu na stranickém kongresu v Berlíně přečetl Lindner z papíru v lámané čínštině. Překlad dodal v zápětí: „Společnost a hospodářství se stále mění. Musíme držet krok s dobou.“ Řekl také, že „naše děti se v budoucnu nebudou muset učit pouze anglicky, ale také čínsky“. Sám prý učinil pokus naučit se čínsky a dodal, že „je tento jazyk oříškem“.



Podle Lindnera by Německo mělo udělat vše pro to, aby „se i Číňanům nadále vyplatilo učit se německy a anglicky“. To se však podle jeho názoru stane pouze tehdy, když bude Německo a Evropa moci s Čínou hovořit jako rovný s rovným. Nejlidnatější zemi světa označil za aspiranta na „globálního hegemona“, který chce ostatním diktovat své představy.

Kontrast poselství

Německý deník Der Tagesspiegel však staví Lindnerovo varovné poselství do kontrastu s tím, že oficiálním sponzorem sjezdu byla čínská technologická společnost Huawei. V předsálí kongresové haly měla vystaven svůj poutač. Firma v Německu usiluje o účast na chystaném budování mobilní sítě páté generace (5G), vůči jejímu angažmá ale vyslovují výhrady německá vláda i bezpečnostní složky.

Lindner, který je šéfem svobodných demokratů od prosince 2013, dnes na sjezdu obhájil pozici předsedy strany, když obdržel 87 procent hlasů delegátů. Ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2017 skončila FDP na čtvrtém místě se ziskem 10,7 procenta hlasů. Následné rozhovory o vytvoření vládní koalice s křesťanskými demokraty a Zelenými strana ukončila a skončila v opozici.