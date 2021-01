PŘEHLEDNĚ: Obsazení Kapitolu. Trump využívá demonstranty k zastavení Bidena, co bude dál?

WASHINGTON/PRAHA Dav podporovatelů prezidenta Donalda Trumpa ve středu vtrhl do budovy Kapitolu. Z řad kongresmanů zaznívala slova o „pokusu o puč“ či „útoku na demokracii“. Co bude dál? A jak se vůbec USA do této situace dostaly?

Proč zrovna 6. ledna?

Ve středu totiž v Kongresu probíhalo společné zasedání obou komor, během nějž měl být Joe Biden formálně uznán vítězem voleb a budoucím prezidentem USA. Již několik týdnů však prezident Trump burcoval na sociálních sítích své podporovatele, aby ukázali svůj nesouhlas s výsledkem voleb. Do města tak dorazily tisíce lidí s transparenty, na kterých stálo: „Chceme Trumpa“ či „Ukradené volby“

Proběhly nepokoje jen u Kongresu?

Ano i ne. V rámci Washingtonu D.C. policie uvedla, že došlo k nepokojům pouze u Kongresu. Jedna žena byla při demonstraci na Kapitolu zraněna a následně zraněním podlehla.

Řada protestů se však odehrávala i v jiných státech. Podporovatelé prezidenta Trumpa podle deníku The Washington Post obsadili na nějakou dobu i budovu kansaského kongresu, nepokoje probíhaly i v Georgii a Oregonu. Během násilných protestů bylo několik lidí zraněno.

Jak se USA do této situace dostaly?

Vše začalo ještě před samotnými listopadovými volbami. Prezident Donald Trump nikdy během kampaně, ani prezidentských debat neslíbil, že pokud prohraje volby, uzná porážku. Když pak Trump skutečně prohrál, začal šířit obvinění, že „volby byly ukradené“, že došlo k mnoha pochybením a vznesl řadu žalob, aby vytvořil dojem, že jeho tvrzení jsou pravdivá.

Žádné přepočítání hlasů, vyšetřování nezávislých komisí i ministerstva spravedlnosti ale nepřineslo jediný důkaz o „masivním volebním podvodu“, o němž prezident mluví. Přesto šéf Bílého domu odmítl uznat porážku a podporoval protesty ohlášené na 6. ledna. Doslova na Twitteru uvedl: „Buďte divocí!“ Prezident podle deníku The Washington Post uvažoval i o vyhlášení stanného práva. „Nikdo z odborníků však nečekal, že se stane takového,“ uvedla novinářka Amber Phillipsová.

Co řekl demonstrantům prezident?

V prvním projevu prezident vyzval demonstranty, aby šli domů. Stalo se tak až několik hodin poté, co první protestující pronikli do budovy Kongresu. „Běžte domů, potřebujeme mír,“ řekl prezident. O hodinu později však na sociální síť Twitter napsal, že „takové věci se stávají, když volební vítězství je takto ukradené patriotům, se kterými bylo po dlouho dobu zacházeno neférově.“ Dodal: „Pamatujte si tento den navždy.“

Někteří komentátoři tento výrok okamžitě interpretovali jako výhrůžku ze strany prezidenta, že se takovéto akce mohou opakovat.

Jak reagoval Joe Biden?

Biden vystoupil před média ještě před samotným Donaldem Trumpem. „Scény chaosu na Kapitolu nezobrazují pravou Ameriku, toto nejsme my. Zde vidíme malou skupinu extremistů,“ uvedl Biden s tím, že nepokoje musí okamžitě skončit a že by prezident Trump měl zakročit.

Co bude nyní dělat Kongres?

Sněmovna a Senát musí potvrdit nového prezidenta. Celá ceremonie je pouze formální záležitostí. Zatím však není jasné, kdy na nové zasedání dojde.

Stalo se někdy něco takového?

V minulosti menší ozbrojené skupiny pronikly do Kongresu. Například v roce 1954 skupina portorických nacionalistů vedená Lolitou Lebrónovou postřelila na půdě Kapitolu pět členů sněmovny během debaty o imigraci. Za posledních 200 let však nikdy nedošlo ke snaze obsadit Kongres ve snaze zabránit zvolení nového prezidenta.



Podporuje prezidentovo chování viceprezident Pence?

Viceprezident Mike Pence měl být tím, kdo potvrdí vítězství Joea Bidena. Stejně tak Biden před čtyřmi lety z role viceprezidenta oznámil vítězství Donalda Trumpa. Samotný šéf Bílého domu si přál, aby Pence potvrzení Bidena prezidentem zabránil. Mike Pence ale ve středu oznámil, že není v jeho pravomoci zabránit potvrzení Bidena prezidentem a dodal, že se nebude vzpírat vůli amerického lidu. Reakce prezidenta na sebe nenechala dlouho čekat.

„Mike Pence neměl odvahu udělat to, co mělo být uděláno k ochraně naší země a ústavy - dát šanci potvrzení správných faktů a ne podvodných,“ uvedl na to konto prezident Trump. Ukazuje se tak rozpor mezi samotnými špičkami vlády. Prezident však již nemá šanci jmenovat nového viceprezidenta místo Pence, který by mu šel více na ruku.

Co může následovat?

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů již oznámili, že se pokusí spustit proces impeachmentu, tedy odvolání prezidenta z funkce. Podporu již tato myšlenka má v rámci levicového křídla demokratů a podle deníku The Washington Post s ní přišla samotná šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová. Prezidentovi přitom zbývají do konce mandátu jen necelé dva týdny. Pokud by však byl Donald Trump odvolán z funkce, nemohl by za čtyři roky znovu kandidovat na prezidenta.

Čeho se Trump snaží dosáhnout?

Prezident si musí být vědom, že nemá šanci legálně zabránit konci svého pobytu v Bílém domě. Podle deníku The New York Times se ale snaží vytvořit iluzi, že byl odstraněn a lidé by si to neměli nechat líbit. Komentátoři deníku The Washington Post již v živém vysílání zmínili, že si prezident tímto připravuje půdu na období po odchodu z Bílého domu a pokusí se destabilizovat vládu Joea Bidena zvenčí. „To vše, aby mohl být za čtyři roky znovu zvolen,“ píše deník.