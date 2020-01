Prezident Mexika navrhl prodat vládní boeing v loterii. Nápad sklidil posměšné reakce

Mexiko V loterii se dá vyhrát ledacos, ale že by člověk mohl vyhrát luxusní Boeing 787-7 Dreamliner, asi napadne málokoho. Stalo se tak tento týden v Mexiku, jehož prezident Andrés Manuel López Obrador navrhl národní loterii jako jednu z možností prodeje prezidentského letounu zakoupeného bývalou vládou za 218 milionů dolarů (asi pět miliard Kč). Informovala o tom mexická média.

„V případě loterie by to bylo šest milionů losů po 500 pesos, to je tři miliardy pesos (asi 160 milionů dolarů),“ oznámil užaslým novinářům prezident López Obrador. Ten se jako první levicový prezident Mexika po několika desetiletích snaží zbavit úřad, do něhož nastoupil předloni v prosinci, symbolů luxusu. Loni už jeho vláda prodala v aukcích několik desítek vládních vozů a rozprodává vládní letouny.



Ten nejluxusnější letoun z vládní flotily se ale mexické vládě prodat nedaří. Už v prosinci 2018 odletěl tento boeing do americké Kalifornie, kde měl čekat na nového majitele. Dosud si ho ale nikdo nekoupil a tento týden mexická vláda oznámila, že ho přiveze zpět do vlasti.

Luxusní vládní boeing získala bývalá vláda za 218 milionů dolarů, nynější vláda ho nabízí k prodeji za 130 milionů dolarů. Prezident novinářům řekl, že vláda dostala nabídku na 125 milionů dolarů, což je ale podle něj málo. Výtěžek z prodeje má být použit na rozvojové projekty.

Podle serveru BBC Mundo pomýšlel López Obrador jako na nového majitele i na amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Takový speciál neměl ani (prezident Barack) Obama,“ prohlásil v roce 2018 Obrador o letounu, který má nejmodernější vybavení, ale například i mramorovou koupelnu.

Kromě nápadu s národní loterií, který vyvolal posměšné reakce na sociálních sítích, navrhuje mexický prezident výměnu s USA za léky, nemocniční přístroje a zdravotnický materiál nebo jeho pronájem různým zájemcům. Za jakou cenu by to mělo být, ale prezident neuvedl. Řekl ale, že podobný letoun se „ve světě“ pronajímá za 70 tisíc dolarů na hodinu.

Další možností je podle mexického prezidenta prodat letoun 12 podnikům, které by ho společně užívali pro cesty svého vedení.