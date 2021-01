Prezident Putin podstoupil tříkrálový rituál a ponořil se do ledové vody

MOSKVA Ruský prezident Vladimir Putin v úterý podstoupil tradiční rituál pravoslavných křesťanů a třikrát se venku ponořil do ledové vody. Vzdal tak hold svátku Zjevení Páně, který Rusové slaví podle pravoslavného kalendáře, tedy s třináctidenním zpožděním za příchodem Tří králů v Evropě. Tradice připomíná pokřtění Ježíše Krista v řece Jordánu.

Krátké video šéfa Kremlu nořícího se do mrazivé vody zveřejnili reportéři státní agentury Ria Novosti, kteří na twitterovém účtu dali k záběrům krátký komentář: „Putin. Moskevská oblast. -20,“ jenž odkazoval na mrazivé počasí, které v těchto dnech panuje v Rusku. Přesné místo letošního rituálu však prezidentský úřad neprozradil.



Osmašedesátiletý Putin je na záběrech vidět, jak v plavkách vstupuje do předem připraveného otvoru ve vodě ve tvaru kříže, nad nímž se tyčí další kříž, zřejmě vysekaný z ledu. Prezident se třikrát vnoří do ledové vody, pokaždé se přitom přežehná. Na závěr poměrně kvapně vodu opustí. „Je to tradice. On tradice neporušuje,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov krátce před tím, než se video objevilo na internetu.

Rituální koupel je v období pravoslavných tříkrálových svátků oblíbená u řady Rusů, kteří se noří do děr vysekaných na zamrzlých jezerech, rybnících či řekách. Populární je rovněž u nevěřících obyvatel země, jelikož koupel v ledové vodě je považována za zdraví prospěšnou, podotkl server The Moscow Times.