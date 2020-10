Prezidentka Čaputová podporuje, aby byl 28. říjen na Slovensku také státním svátkem

Praha Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podporuje myšlenku, aby byl 28. říjen na Slovensku státním svátkem stejně jako v České republice. Řekla to v rozhovoru na CNN Prima News.

Očekává, že začátkem roku bude kvůli epidemii covidu-19 čelit podobnému dilematu jako její český protějšek Miloš Zeman, který ve středu sice udělil státní vyznamenání, ale ceremoniální předání nechá s ohledem na vládní opatření až na příští rok.



Čaputová řekla, že 28. říjen považuje za velmi významný den. „Byl základem jednak vzniku Československé republiky, ale i samostatné slovenské státnosti, protože na jejím základě vznikla Slovenská i Česká republika,“ uvedla.



Na Slovensku není 28. říjen státním svátkem, Čaputová však řekla, že by mohl brzy získat stejnou vážnost a význam jako v Česku. „Je to seriózní zájem více představitelů politické moci, i těch, kteří jsou součástí vládní koalice. Předpokládám, že se to znovu dostane na stůl až se situace trochu uklidní po pandemii,“ řekla. Sama takový úmysl jednoznačně podporuje, dodala.

Slovenský parlament v minulosti hlasováním opakovaně odmítl zařadit 28. říjen mezi svátky. Změnit by se to mohlo již příští rok, pokud parlament schválí příslušný návrh koaličních poslanců. Předloni si Slovensko mimořádně připomenulo 100. výročí založení Československa státním svátkem, a to 30. října, na kdy připadá výročí přijetí Martinské deklarace. Tímto dokumentem se v roce 1918 slovenští představitelé přihlásili ke vzniku československého státu.

Zeman chtěl původně ve středu vyznamenání předat, nakonec však na doporučení zástupců vlády svůj úmysl změnil. Vyznamenání vybraným osobnostem dnes udělil, převezmou ho ale až za rok. „Možná budeme čelit podobnému dilematu,“ připustila Čaputová, která vyznamenání uděluje na začátku roku. Ceremoniál je podle ní nádherný v tom, že se vzdává hold výjimečným osobnostem. „Možná budeme ten ceremoniál také odkládat, abychom mu neubrali ten lesk, sílu, krásu a důležitost, kterou má mít,“ uvedla.