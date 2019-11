Při protestech v Íránu bylo kvůli zdražení benzínu zabito 106 lidí, uvádí Amnesty International

Amnesty International uvedla, že „se domnívá, že bilance obětí může být mnohem vyšší“. Některé zprávy podle AI hovoří o tom, že zabito mohlo být až 200 lidí. Z ověřených videonahrávek, výpovědí svědků a informací aktivistů žijících za hranicemi Íránu podle AI vyplývá, že se íránské bezpečnostní složky pustily do zabíjení protestujících.



Podle íránských státem kontrolovaných médií si protesty vyžádaly devět obětí: zemřeli podle nich čtyři demonstranti, tři příslušníci revolučních gard a dva policisté. Asi tisícovka osob byla zatčena.

S násilím byly spojeny protesty v provincii Isfahán v centru Íránu. Do pondělka tam lidé poškodili sedm desítek poboček bank a zapálili na 30 autobusů, napsala íránská agentura Fars. Napadli také několik vládních úřadů a základny basídžů, dobrovolných islámských oddílů. V provincii Alborz u hlavního města policie zatkla 150 lidí, o nichž média tvrdí, že byli vůdci gangů. Při výslechu podle Fars řekli, že dostali peníze ze zahraničí na to, aby plenili a zapalovali veřejný majetek.



