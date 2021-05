Okolí školy v Kábulu zasáhlo několik explozí, zemřelo nejméně 40 lidí, zraněných jsou desítky

Mezi mrtvými a zraněnými je podle ministerstva mnoho studentů. Škola se nachází ve čtvrti, kde bydlí převážně šíité.



Mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedl, že na místě výbuchu se shromáždil rozhněvaný dav. Lidé zaútočili i na zasahující zdravotníky, na místo se dostavil velký počet sanitek a záchranářů, uvedla AP.

#AFG “Girls school in west Kabul attacked. At least 20 people murdered most of them young school children. At least 23 people wounded.”, multiple security officials in Kabul city tells me. pic.twitter.com/NU7C6dxgAk