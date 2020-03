Případná vláda OLaNO nechce prosazovat registrovaná partnerství ani uvolnit drogovou politiku

Bratislava Případná vláda pod vedením slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) patrně nezavede registrovaná partnerství osob stejného pohlaví, neuvolní drogovou politiku a nezruší sociální opatření předchozí vlády. Vyplývá to z prohlášení šéfů stran, které by mohly po sobotních volbách vytvořit koalici.

Předseda vítězného protestního hnutí OLaNO Igor Matovič v televizní debatě veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) řekl, že i po volbách platí příslib jeho hnutí, že nezavede registrovaná partnerství, adopce dětí homosexuály, uvolněnou drogovou politiku či nezmění postoj v otázce migrace. OLaNO dříve odmítlo povinné kvóty na přerozdělování migrantů mezi členské země EU.



„Máme unesenou zemi. Nefungují základy, prodávají se rozsudky, vražděni jsou novináři. Musíme opravit základy. Rozhádat se na kulturně-etických tématech, to by se nám lidé smáli a v životě by nám již nedali svou důvěru,“ řekl Matovič, který prosazuje schválení protikorupčních opatření. Dodal, že jeho hnutí, které nemá pevné stranické struktury, sdružuje konzervativně i liberální orientované lidi.

Podle listu Denník N zhruba polovina zvolených poslanců z kandidátní listiny OLaNO patří do skupiny takzvaných křesťanských kandidátů. Matovič se tradičně ucházel o přízeň z posledního místa kandidátní listiny a díky přednostním hlasům voličů opět získal poslanecký mandát.

Proti otevírání citlivých hodnotových témat, jako jsou registrovaná partnerství osob stejného pohlaví, se postavil také šéf hnutí Jsme rodina Boris Kollár, jehož formace by se mohla stát druhým nejsilnějším členem případné koalice. Vyslovil se rovněž za zachování sociálních opatření předchozí vlády, včetně vyplácení 13. penze důchodcům, které parlament schválil i s podporou formace Jsme rodina jen čtyři dny před sobotními volbami.

Matovič hodlá vyjednávat o složení vlády ještě s menší liberální stranou Svoboda a solidarita, jakož i s novou stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Ten již před volbami řekl, že hodnotové otázky by neměly rozdělit novou vládu a že je třeba se zaměřit na skutečné problémy země.

Liberálními postoji ze stran, které se v kampani vymezovaly proti stávající vládě, se netajila hlavně koalice neparlamentním stran Progresivní Slovensko/Spolu. Ta zůstala těsně před branami parlamentu, protože ke zdolání sedmiprocentního volebního prahu jí podle médií chybělo asi tisíc hlasů.