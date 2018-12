Prohibice, auta na střeše a klády na dálnicích. Radí nám nevycházet, hlásí Češi z Francie

PAŘÍŽ/NANTES Francii čeká bouřlivý víkend. Zatím největší protesty se očekávají v sobotu, riziko opakování násilností, které si vyžádaly nejméně čtyři mrtvé, je vysoké. Běžní Francouzi mají ale rozporuplné pocity. Chápou důvody protestů, za jejich průběh v ulicích měst se ale stydí. Serveru Lidovky.cz to vypověděli Češi žijící ve Francii.

Návštěvníkovi slavné nákupní pařížské třídy Champs-Élysées by podle počtu turistů vesele nakupující suvenýry nepřišlo, že čilý mumraj je jen předzvěstí možných krvavých událostí. „Bydlím na jihu Paříže, kterého se protesty nedotkly a zřejmě nedotknou. Na Champs-Élysées jsou ale obavy u restauratérů vidět, mají provizorní výlohy třeba z igelitu a zřejmě očekávají další výtržnosti,“ popsal serveru Lidovky.cz Vít Volný, který studuje na pařížské Sorbonně.

Právě studenti z této univerzity patří mezi nejaktivnější protestující. Ačkoli demonstrace začaly po zvednutí daně na pohonné hmoty, brzy se k nespokojencům přidali také studující, které pobouřila plánovaná školská reforma.



„Všechny fakulty Sorbonny jsou už zavřené, v pátek proběhla studentská manifestace na náměstí Stalingrad. Studenti mají své cíle, má se totiž měnit legislativa ohledně studentů mimo EU, po kterých mohly univerzity chtít maximálně 300 eur školného. Teď se to zruší a univerzity si budou moci říct o cokoliv. S předchozími protesty ohledně cen benzínu a nafty to příliš nesouvisí,“ řekl Vít Volný.

Podle něj jsou studentští vůdci ze Sorbonny levicově založení a politicky se hodně angažují, třeba na byznysových školách to ale neplatí. To potvrzuje student jedné z nich, pařížské Paris School of Bussiness, Jindřich Oukropec.

„U nás na škole jsem si nevšiml žádné radikalizace - a to tu studuje okolo čtyř tisíc lidí. Na Sorbonně jsou angažovaní o hodně víc,“ shrnuje své dojmy ze svého okolí Oukropec.

Mladý Čech vidí v mentálním rozpoložení obyvatel Francie také určitou paralelu s rodnou zemí. „Je to podobné jako v Česku, mentalita Paříže se liší od zbytku Francie. Mám dojem, že průměrný Pařížan bere nedávné násilné události spíše jako ostudu, myslím tím všechnu tu agresi a ničení. Štve je to a otravujete. Z mého pohledu se to trochu obrátilo, většina lidí s tím nechce mít nic společného. Se zapalováním aut se tu lidé neztotožňují,“ míní Oukropec, podle kterého je nárůst policistů v ulicích města s Eiffelovou věží citelný.

Úřady lidem během víkendu doporučily držet se dál od městských center, odkud se navíc budou pravděpodobně šířit dopravní komplikace. Podle Oukropce například může v Paříži dojít ke kompletnímu zablokování veřejné dopravy, pokud demonstrace v centru metropole zablokují metro. Mimo velká města se zase protesty dotknou klíčových komunikací.

Protesty ‚žlutých vest‘ doprovázely pouliční nepokoje.

„Nepokoje tu zatím nebyly tak velké jako v Paříži, u nás se to týká spíše okolí města, třeba dálnic. Když jsem jela do Bordeaux, na silnicích například ležely klády. Hodinu jsme čekali, než kládu odstranili, protestující tam vydrží třeba celý den,“ řekla Kateřina Chalupová, která studuje ve městě Nantes asi dvě hodiny od Paříže. Minulý týden tu protestující studenti převrátili auta na koleje tramvají, které tak během protestů nemohly jezdit.



Ostatně v Nantes a okolí, kde Chalupová bydlí, sáhly místní úřady i k dalšímu doplňujícímu opatření. „Od čtvrtečního večera byla zavedena kompletní prohibice v okolí města Nantes, která má trvat až do neděle. Má to být kvůli velké demonstraci plánované na víkend. Má to pomáhat se snížením rizika násilí,“ vysvětluje česká studentka. Restauratéry pak prý město vyzvalo, aby odstranili venkovní nábytek a předešli tak jeho demolici.

Běžní obyvatelé měst ale mají z dění v ulicích ambivalentní pocity. „Když jsem měla možnost mluvit s místními, přišlo mi, že lidé protestující chápou. Nelíbí se jim ale forma protestu, nelíbí se jim zapojení radikálů. Sice se jim také nelíbí plány vlády, ale třeba ničení památek už běžní lidé určitě neschvalují,“ řekla serveru Lidovky.cz Chalupová, která ve Francii studuje média a komunikace.



Hnutí žlutých vest. Hnutí protestuje proti plánovanému zdražení pohonných hmot a růstu životních nákladů.

Podle ní ale i přes jisté sympatie k motivům demonstrantů spousta lidí chápe, že reformy Macronovy vlády Francii nemohly časem minout. „Francouzi platí velmi vysoké daně. Mají pocit, že platí více, než dostávají zpět. Je to podle nich tak sociální stát, že to nebylo dlouhodobě udržitelné,“ myslí si Chalupová.



Francouzi, hrdí obyvatelé stávkové velmoci, jsou ale na druhou stranu na občasné nepokoje v ulicích zvyklí. „Spousta lidí to bere jako francouzský kolorit, že je prostě normální protestovat. Za týden po protestech už to zřejmě nebude téma. Tedy pokud se v sobotu nestane něco velkého, co to vyhrotí,“ uzavírá Vít Volný z Paříže.