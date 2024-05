Putin chce rozviklat jednotu Západu. Informace o „možném příměří“ vyplynula z prezidentova okolí v příhodnou dobu

Byl to jenom pokusný balonek, nebo úvaha s reálnou podstatou? Západ si láme hlavu nad údajnou nabídkou Kremlu na uzavření příměří a ke „zmrazení“ války na Ukrajině, která začala v únoru 2022 vpádem ruských vojsk. Stávající frontová linie by se tak stala de facto novou hranicí, napadená Ukrajina by přišla o výraznou část svého území.

Informaci uveřejnila v pátek agentura Reuters. Odvolávala se na několik anonymních zdrojů z prostředí ruského prezidenta Vladimira Putina. Vzhledem k tomu, že podrobnosti o rozhovorech mezi Putinem a jeho nejbližším okolím pronikají na veřejnost jen zřídka, lze předpokládat, že informace by nebyly zveřejněny bez vědomí ruského prezidenta.