Putin jako kmotr evropské krajní pravice. Rusko tajně pomáhá Salvinimu i Le Penové, tvrdí novináři

MILÁN/PRAHA Krajně pravicové strany zahájily kampaň do Evropského parlamentu. Na zahajovací akci však nedorazily hlavní hvězdy, jako Marine Le Penová či Viktor Orbán. Do voleb však pomocnou ruku krajně pravicovým stranám nabízí staronový spojenec – Kreml.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini se svou stranou Liga zahájil v pondělí volební kampaň do Evropského parlamentu. Na akci, která se uskutečnila v severoitalském Milánu, se objevili zástupci celé řady populistických a krajně pravicových stran z celé Evropy. Salvini totiž touží po vytvoření dostatečně silné protiimigrační koalice, která by změnila Brusel a převážila vliv francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové.



A ostatně není sám. Na zahájení kampaně se objevili i politici z německé AfD, nacionalistické Strany Finů či Dánské lidové strany. Mezi pozvanými byli i Marine Le Penová, maďarský premiér Viktor Orbán, lídr polské vládní strany Právo a Spravedlnost Jaroslaw Kaczyński či předseda české strany SPD Tomio Okamura. Účastnit se prý nemohli kvůli již naplánovanému programu. Salvini má však skrytějšího, dlouhodobého spojence - Vladimira Putina, s nímž se pravidelně vídá již od roku 2014.

Záznamy z jejich prvního jednání se však nikde neobjevily. Putinovi se totiž podařilo uniknout z oficiálních akcí při návštěvě Itálie a 17. října 2014 se s tehdy jednačtyřicetiletým europoslancem Salvinim setkal setkal v malé kavárně - namísto setkání s lídry států ASEAN. Není však jediný.

Od Francie po Rakousko

Po ruském zabrání poloostrova Krym, konfliktu na Ukrajině a mezinárodních sankcích začal Putin podporovat své favority mnohem okatěji. V březnu roku 2017, zatímco ve Francii probíhala prezidentská kampaň, dostala pozvání do Kremlu kandidátka na prezidenta a šéfka krajně pravicové strany Národní fronta Marine Le Penová.

„Vím, že reprezentujete politické spektrum, které v Evropě velmi rychle roste,“ sdělil tehdy Le Penové ruský prezident. Fotografie, na které si oba politici potřásají rukou, obletěla svět. Podobnou pozvánku do Moskvy, tentokrát od předsedy Dumy, získala ten samý rok i šéfka německé krajně pravicové Alternativy pro Německo Frauke Petryová.

Vladimir Putin a Marine Le Penová

V srpnu 2018 pak došlo k možná největší senzaci. Na svatbě rakouské ministryně zahraničí Karin Kneisslové z krajně pravicové strany FPÖ se osobně objevil ruský prezident a zatančil si s nevěstou. Putinova podpora krajně pravicových subjektů tak již nemohla být zjevnější.

„Putinovo Rusko se postupně sjednocuje s radikálními pravicovými stranami proti liberální demokracii, navzájem se podporují a mají za cíl oslabení a destabilizaci Západu, především pak Evropské unie,“ uvedl pro francouzský deník Le Monde Anton Šechovcov z Institutu euroatlantické spolupráce.

Prezident Vladimír Putin tančí s rakouskou ministryní Karin Kneisslovou na její svatbě.

Krajně pravicové strany s Putinem nepojí pouze odpor k EU, ale i nacionalismus, obrana křesťanských hodnot, odmítání homosexuality či vize multipolárního světa, což ostatně potvrdil i Putinův italský favorit Salvini.

„Mimo ekonomiku udržujeme vazby s Ruskem především v otázce kultury. Putin již ohlásil svou snahu ochraňovat národní identity a my jsme s ním zajedno,“ ohlašoval již v listopadu 2014 Salvini v rozhovoru pro ruský server Lenta.ru.

Kreml přátele podporuje

Nejde ale jen o sympatie. Rusko umí své přátele podpořit i finančně. V roce 2011 tak díky dobrým kontaktům získala Marine Le Penová půjčku v hodnotě 9 milionů eur od První česko-ruské banky, přestože jí žádná jiná instituce nechtěla peníze poskytnout. A Le Penová nejspíš nebyla jediným krajně pravicovým lídrem, kdo dostal finance z Ruska.

Alespoň to tvrdí italští novináři Giovanni Tizian a Stefano Vergine, autoři publikace Černá kniha Ligy. V ní tvrdí, že Salvini získal z Moskvy peníze na financování evropských voleb při své druhé návštěvě Ruska v říjnu 2018. Detaily prý dohodl jeho poradce Gianluca Savoini v moskevském hotelu Metropol. Ačkoliv italští novináři jasné důkazy nemají, není podle ruského novináře Kirilla Martinova pochyb, že finanční vazby mezi Salvinim a Kremlem existují.

„Je to systém ‚přátelského‘ financování, jako to dělával Sovětský svaz. Jen to dnes nejsou komunistické strany extrémní pravice, kdo z těchto transakcí profituje,“ vysvětluje Martinov.