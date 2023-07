Mladí vidí v Rusku možnost se realizovat, jde nám o rozvoj člověka, tvrdí Putin

„Pokud jde o sociologický výzkum, jen se podívejte. V roce 2017 věřilo 37 procent mladých lidí v zemi, že v Rusku vznikly vhodné podmínky pro jejich seberealizaci. Ale nyní je toto číslo už 80 procent. To obecně naznačuje, že veškeré úsilí státu, včetně vaší práce, přináší potřebné výsledky. A mezi samotnými účastníky projektu je jich už více než 90 procent,“ řekl Putin při zasedání špiček projektu organizace Rusko - země příležitostí.

Platforma vznikla v květnu roku 2018 právě z iniciativy ruského prezidenta a na svých stránkách se prezentuje jako autonomní a nezisková. Jejím cílem je „vytvářet budoucnost Ruska a otevírat rovné příležitosti pro každého“, což zahrnuje možnosti pro realizaci potenciálu mladých lidí a uvádění do života podnikatelských nápadů, píše se na webu, podle kterého iniciativa sjednocuje dvacet milionů účastníků.

Podle Putina je projekt v zemi velmi žádaný. „Logikou všech akcí v rámci tohoto projektu je postavit do středu pozornosti člověka, konkrétního člověka se svými ambicemi v tom nejlepším slova smyslu a s touhou po osobních úspěších a určitém příspěvku k úsilí státu a celé společnosti v klíčových oblastech rozvoje,“ vysvětlil.

Jako příklad osobnosti, jež dosáhla úspěchu, ruský lídr uvedl Ilju Štokmana. Ve vyprávění však poněkud opomenul, že Štokman svou kariéru vybudoval zejména v zahraničí, kam s manželkou v roce 1989 emigroval.

Štokman dříve v Rusku po vystudování Fakulty výpočetní matematiky a kybernetiky pracoval pouze v pekárně. Po odchodu ze země se pak teprve dostal na pozici projektového manažera ve velké IT firmě.

„Pekárna není špatná, rozhodně to není to poslední místo,“ komentoval Putin manažerův příběh a označil ho za „prostě úžasný“. „V každém z nás se odráží nějaká část historie této země. Tato země ve svém životě hledá místo, stejně jako my, lidé. Ale v tom hledání jsme došli k tomu nejdůležitějšímu. Nejdůležitější je oddanost této zemi a boj o budoucnost našich dětí,“ dodal přesvědčeně.

„Bojujeme proti lžím a propagandě“

Rozpravy o nadobyčej pozitivním vývoji v Rusku, která se uskutečnila v útrobách Kremlu, se zúčastnila také Francouzka Christelle Néantová, která dlouhodobě žije v samozvané Doněcké lidové republice, od níž v roce 2016 obdržela „občanství“ a nyní tam vede noviny Donbass Insider.

„Přijela jsem na Donbas, abych pracovala jako vojenská zpravodajka a sdělovala pravdu. Aby se hlas lidu Donbasu dostal k francouzsky mluvícímu publiku,“ představila se v promluvě „novinářka“.

„Pracovala jsem v mezinárodní agentuře Donai v Doněcku, která bohužel v roce 2018 skončila. Potřebovala jsem platformu pro publikování mých článků a videí. Vytvořila jsem tak vlastní web, ale jsem na všechno sama. Téměř všichni západní novináři, kteří říkají pravdu, musí pracovat na vlastní pěst,“ posteskla si a několikrát zdůraznila, že rozhodně nešíří propagandu, ale skutečné informace.

Néantová navrhla, aby se podobně smýšlející západní novináři sdružili do jednoho týmu. S jejím projektem jí prý pomáhá právě Rusko - země příležitostí.

Putin její odhodlání ocenil. „Z osmi miliard lidí na planetě je stále vzácné potkat lidi, jako jsi ty… Lidi, kteří se dokážou vymanit ze svého známého, pohodlného prostředí a podle svého vnitřního přesvědčení ohrozit sami sebe, pracovat, žít a svými životy potvrzovat správnost svého přesvědčení.“

„Celou dobu říkáme pravdu. To je pravděpodobně nejostřejší zbraň proti lžím a propagandě,“ doplnil. Mimo jiné řekl, že obyvatelé Evropy a USA si určitě tento vývoj nepřejí, ale bohužel žijí v područí vládnoucích elit, které si moc uzurpují.

Také ocenila bývalého učitele, který nyní podniká v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti a prosazuje tam větší integraci místních obyvatel do ruského úsilí. Jeho vyjadřování zhodnotil jako civilní, ale i vojenské.

„Myslím, že to není důkaz nějaké militarizace vědomí, ale naopak uvědomění si akutnosti situace, ve které se nacházíme, žijeme a pracujeme. Myslím si, že povědomí o této akutnosti jistě přispěje ke zvýšení efektivity a kvality vaší práce a my to jistě podpoříme,“ promluvil k učiteli Putin.

Za nejdůležitější prý považuje, že „práce pokračují ve prospěch Ruska“ a že programy platformy cílí přímo na rozvoj člověka.