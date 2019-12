Putin vybídl Kyjev k přímým jednáním se separatisty, problém se prý zbraněmi nevyřeší

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin naléhal na ukrajinské vedení, aby přistoupilo na přímé rozhovory s proruskými separatisty ve východoukrajinském Donbasu v zájmu vyřešení konfliktu, jakož i na zakotvení autonomie Donbasu v ukrajinské ústavě.

Na čtvrteční tiskové konferenci v Moskvě také odmítl myšlenku přehodnocení mírových dohod z Minsku, jak se o tom „znepokojivě“ zmínil jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Problém podle něj nelze vyřešit zbraněmi.

Boje mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a Ruskem podporovanými separatisty si od jara 2014 vyžádaly na 13 000 mrtvých; Moskva přímé zapojení do konfliktu stále popírá.

Putin tento měsíc v Paříži poprvé jednal o řešení konfliktu se Zelenským, a to za účasti německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ve čtvrtek nevyloučil následnou schůzku v tomto složení, pravděpodobně v dubnu - pokud bude mezitím v Donbasu dosaženo změn k lepšímu.

„Je potřebný přímý dialog (mezi Kyjevem a vedením povstaleckých republik v Donbasu), který chybí,“ zdůraznil. „Hlavní problém tkví v tom, že chybí přání vyřešit tento problém v dialogu s lidmi,“ prohlásil. „Sotva se ale problém podaří vyřešit silovým způsobem,“ dodal.

Putin opět popřel přítomnost ruských vojsk v Donbasu. „Nejsou tam cizí vojska, tam je místní milice, síly sebeobrany, které jsou složeny z místních obyvatel,“ prohlásil. Naznačil, že tanky a další těžké zbraně pocházejí od „sympatizující země“, ale tak se děje i v jiných lokálních konfliktech a je to „jejich technika“ (separatistů).



Upozornil také, že zvláštní postavení Donbasu má být zakotveno v ukrajinské ústavě, a ne v podobě zákona, který se pravidelně o rok prodlužuje. „Bez toho se nepohneme,“ dodal.

„Velmi mě znepokojilo prohlášení prezidenta Zelenského ohledně přehodnocení minských dohod. Pak celá situace může uvíznout ve slepé uličce,“ varoval Putin.

Za známky k lepšímu nicméně označil zahájené odpoutání vojsk znepřátelených stran z klíčových míst, ale chybu vidí v tom, že se tak neděje po celé frontové linii. Snížil se také počet přestřelek, ale nadále k nim dochází. „Jsou tu klady i znepokojivé věci, ale celkově má smysl pokračovat,“ usoudil.

Putin na dotaz ukrajinského novináře také ujistil, že Moskva se snaží dospět s Kyjevem k nové dohodě o tranzitu a dodávkách ruského zemního plynu, a to v podobě, která by byla přijatelná i pro Ukrajinu. „Zachováme tranzit přes Ukrajinu. Otázka zní, v jakém objemu a na jaké období. Je to výhodná trasa, i když delší a dražší než přes Balt,“ poznamenal se zřetelem na podmořský plynovod Nord Stream, který přivádí ruský plyn do Německa po dně Baltského moře. „Věřím, že se domluvíme. Jsme na cestě k této dohodě,“ dodal.

Stávající dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy vyprší na konci roku.