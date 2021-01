Rakousko zasáhlo zemětřesení o síle 4,5 stupně, otřesy pocítili i v Českých Budějovicích

VÍDEŇ/PRAHA Zemětřesení o síle 4,5 stupně zasáhlo ve středečních ranních hodinách centrální části Rakouska. Škody zatím hlásí poutní kostel. Podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Aleše Špičáka lidé pocítili slabé otřesy i na několika místech v Česku.Podle Rakouského institutu pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG) leželo epicentrum poblíž města Admont ve spolkové zemi Štýrsko, ohnisko spočívalo v hloubce osmi kilometrů. Otřesy půdy byly cítit i v přilehlých Horních Rakousech.

Podle agentury APA utrpěl výrazné škody poutní kostel Frauenberg, který se nachází několik kilometrů od epicentra. Otřesy vysklily okna a poničily i stropní malby, statici nyní posuzují celkový rozsah poškození budovy. ZAMG vydal dříve varování, že zemětřesení mohlo způsobit drobná poškození budov.



Zemětřesení zasáhlo také benediktýnský klášter v Admontu. „Seděli jsme ve druhém poschodí a zprvu jsme si mysleli, že spadl sníh ze střechy,“ uvedl Mario Brandmüller z klášterního muzea. Ze stěn popadaly obrazy a počítačové monitory a lampy se kývaly, dodal.

V Česku lidé pocítili otřesy například v Českých Budějovicích, Plzni, Praze či na Zlínsku a Pardubicku. Ředitel Geofyzikálního ústavu Špičák pak ČTK řekl, že to bylo zřejmě slabší chvění než v prosinci, kdy u nás lidé cítili otřesy v důsledku chorvatského zemětřesení o síle 6,4 stupně. A to i přesto, že je současné epicentrum blíže. Podle zástupců ústavu rakouské zemětřesení zřetelně zaznamenaly všechny seismické stanice České regionální seismické sítě.

Štýrsko zasahují lehčí zemětřesení opakovaně, to poslední z 5. ledna mělo epicentrum u města Judenburg. Cítit bylo ve Štýrsku i silné zemětřesení, které koncem prosince zasáhlo Chorvatsko a připravilo tam o život sedm lidí. Podobně silné zemětřesení jako to středeční se podle agentury APA přihodí v Rakousku v průměru jednou za čtyři až pět let.