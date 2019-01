V Británii mohou zůstat téměř všichni. Registrace milionů cizinců již začala

LONDÝN/PRAHA Více než 3,5 milionu občanů Evropské unie si může částečně oddechnout. V pondělí totiž byla spuštěna třetí fáze testovacího provozu registračního systému, který jim v budoucnu umožní setrvat v zemi i po brexitu.

Zkušební provoz zahájilo ministerstvo vnitra v pondělí pro všechny občany EU, kteří mají platný pas, a pro všechny rodinné příslušníky občanů zemí mimo EU, již mají povolení k pobytu s biometrickými údaji. Kritici však již teď upozorňují, že pokud nebude proces probíhat dostatečně rychle, může se stát, že tisíce lidí zůstanou ve Velké Británii bez jakéhokoliv legálního statusu.



Cizinci žijící v Británii si před brexitem podle připravených zákonů budou moci zažádat o tzv. „status usedlíka“, který jim umožní zůstat v zemi i po odchodu Spojeného království z Evropské unie. I tak ale práva občanů EU podle vlády zůstanou stejná jako doposud až do 30. června 2021.

Obdržet by jej téměř automaticky po zažádání měli dostat lidé žijící v ostrovním státě přes pět let. Získání nového statusu umožní lidem jednak zažádat o britské občanství, ale také přihlásit se ke studiu, pracovat, využívat zdravotnické služby, získávat penzi a kdykoliv vycestovat ze země. Se statusem usedlíka bude také možné přivést do Británie své blízké.

Ti, kteří ve Velké Británii nežili déle než pět let, pak dostanou tzv. „status předusedlíka“, který jim umožní žít v zemi po dobu pěti let, aby poté mohli zažádat o „status usedlíka“. Práva jsou prakticky stejná u obou statusů, ale jen s jedním lze žádat o občanství. I díky tomu jsou cizinci v Británii klidní.

„Rozhodně se tvrdého brexitu neobávám,“ uvedl pro LN Čech žijící v Británii Jan Nedvídek. „Jednak v Británii žiji již 10 let, ale myslím, že rozhodně nebude složité si zařídit potřebné dokumenty po odchodu Spojeného království z EU,“ dodává. Předběžnými testovacími registracemi již prošlo na 250 tisíc lidí. Pozitivní zpětnou vazbu pak na vládní systém podle deníku The Guardian mělo 77 procent lidí. Registrace se naplno rozběhne 29. března po odchodu Británie z EU.

Poplatky nebudou

Vláda přitom měla původně v plánu získat od žadatelů 65 liber (1900 korun) za zpracování žádosti. Nakonec však premiérka Theresa Mayová od vybírání poplatků ustoupila, což většina britských médií považuje za nejdůležitější bod premiérčina pondělního projevu. Těm, kdo už poplatek zaplatili, bude podle televize Sky News vrácen.

„Domnívám se, že se brexit ve výsledku nedotkne nikoho, protože je vysoce pravděpodobné, že v případě krize vláda unilaterálně vyhlásí, že se pro občany zemí EU nic nezmění, stejně jako to udělalo Polsko a Česká republika pro Brity,“ poznamenává Nedvídek.

Britská vláda se v současnosti snaží přijít s plánem, který by uchlácholil britské poslance, aby přijali dohodu o brexitu, kterou premiérka Mayová vyjednala s EU. Tu již parlament odmítl minulý týden a premiérka tak byla nucena přijít s náhradním plánem, který předložila v pondělí. Podle médií však neobsahuje žádné nové elementy. Mayová prý jen přešlapuje na místě a snaží se pokračovat v dosavadní snaze prosadit řízené vystoupení Británie z EU, které už ale poslanci jednoznačně odmítli.