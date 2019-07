Rekordní počet občanů EU si myslí, že jejich hlas v eurovolbách měl váhu

BRUSEL Historicky nejvyšší počet občanů Evropské unie soudí, že jejich hlas v evropských volbách má význam. Vyplývá to z pátečních výsledků průzkumu Eurobarometr, v němž s tímto tvrzením souhlasilo 56 procent lidí. Podle ankety se květnových voleb do Evropského parlamentu zúčastnilo nebývale vysoké procento mladých proevropsky smýšlejících lidí.

Proti poslednímu průzkumu z letošního března vzrostl poměr lidí přesvědčených o důležitosti vlastního hlasu o sedm procentních bodů. Jejich počet je vůbec nejvyšší od roku 2002, kdy jej Eurobarometr zjišťoval poprvé. Aktuální anketa proběhla v červnu a odpovídal vzorek téměř 28.000 obyvatel unijních zemí.



„Občané v těchto evropských volbách hlasovali kvůli své silné podpoře EU a na základě mnohem silnějšího přesvědčení, že jejich hlas má v EU váhu,“ reagoval na výsledky ankety nový předseda EP David Sassoli.



Účast v květnových volbách byla 50,6 procenta, což je nejvíce za poslední dvě desetiletí. Na tom, že se od posledních voleb v roce 2014 zvýšila o osm procentních bodů, mají podle aktuálního průzkumu zásluhu především mladí lidé s pozitivním vztahem k EU. Z ankety plyne, že svůj hlas odevzdalo 42 procent lidí do 24 let, což je proti roku 2014 nárůst o polovinu. Přibylo i voličů ve věku 25 až 39 let, kterých v květnu podle průzkumu volilo 47 procent, zatímco před pěti lety to bylo 35 procent.

„Občané volili, protože jsou proevropští, protože věří, že hlasováním mohou věci změnit. Evropský parlament musí nyní tato očekávání naplnit,“ dodal k průzkumu Sassoli.

Hledání parlamentní většiny však bude na základě výsledků voleb složitější než v minulosti, neboť nejsilnější skupiny lidovců a Sassoliho socialistů již nedají dohromady absolutní většinu. Funkčnost parlamentu bude záležet i na dalších frakcích, zejména na posílených liberálech a zelených. Zda dokážou najít společnou řeč při klíčových hlasováních se ukáže už příští týden, kdy bude plénum EP rozhodovat o nominaci Ursuly von der Leyenové do funkce předsedkyně Evropské komise.