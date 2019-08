Rekordní tání ledovců v Grónsku. Během jednoho dne tam roztálo 12 miliard tun ledu

Nuuk (Grónsko) Vysoké teploty na západě Evropy sice ustaly, ale přesunuly se severním směrem do Grónska, kde způsobují extrémní tání ledovců. Ledové kry letos mizí rekordní rychlostí, za jeden den tam roztálo dvanáct miliard tun ledu.

Ve středu zaznamenalo Grónsko největší tání ledu v letošním roce, uvádí dánský meteorologický server Polarportal. Během pouhých 24 hodin přišel ledový ostrov, který leží na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu, o dvanáct miliard tun zmrazené vody.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) 1. srpna 2019

Grónské úřady navíc varují, že nadcházející dny mají přinést další extrémní tání, ostrov tak může ztrácet miliardy tun ledu každý den. V Grónsku v současné době panují abnormální teploty, dosahující až 22 stupňů Celsia. Dokonce i na vrcholu Grónského ledovce, v nadmořské výšce 3200 metrů, byla ve čtvrtek naměřena teplota nad bodem mrazu.



Ongoing heatwave in #Greenland - 31st July biggest melt day so far - 56% of the #icesheet had at least 1mm of melt at surface and more than 10 billion tonnes of ice was lost to the ocean by surface melt alone



Another big melt day expected todayhttps://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/Orwdsyesnm — Greenland (@greenlandicesmb) 1. srpna 2019

Tání ledovců zapříčiněné globálním oteplováním vyvolalo mnoho ohlasů na sociálních sítích. I samotné Grónsko na Twitteru sdílelo velké množství příspěvků varujících před vysokými teplotami na ostrově. „Probíhající vedra v Grónsku zapříčinila, že středa 31. července se dá považovat za den největšího tání,“ stojí v twitterovém příspěvku.



Roztátý led by pokryl celou Floridu

„V Grónsku probíhá extrémní tání ledovců. Množství ledu, které roztálo během posledních dvou dnů, by stačilo na pokrytí celé Floridy,“ píše klimatický vědec Martin Stendel na Twitteru. Podle něj by údajná ledová pokrývka Floridy dosahovala výšky až 12,7 centimetru.



Ongoing extreme melt event in #Greenland. The amount of ice that melted from the surface of the ice sheet just during the last two days would be enough to cover #Florida with almost five inches of water. pic.twitter.com/c4zeD8YNCT — Martin Stendel (@MartinStendel) 2. srpna 2019

„Rychlé tání ledu v Grónsku pokračuje,“ varuje meteorolog Antti Lipponen a sdílí na Twitteru satelitní video, které ukazuje, jak v průběhu od května do srpna Grónsko ztrácelo ledovou pokrývku.



Rapid ice melt in #Greenland  continues. This video based on #NASA's #Aqua #satellite data shows 1st May – 1st August 2019. Satellites and #remotesensing provide highly useful data for monitoring our planet. Take a look yourself with #NASAWorldview at https://t.co/hh3O6iATYH pic.twitter.com/7O6OoOjSRf — Antti Lipponen (@anttilip) 2. srpna 2019

Grónský ledovec pokrývá zhruba osmdesát procent povrchu Grónska. Ostrov má díky ledovci druhou největší zaledněnou plochu na světě, přičemž v čele světového žebříčku se nachází antarktický ledovec.