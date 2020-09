Republikáni mají podle Trumpa povinnost Ginsburgovou okamžitě nahradit, další soudkyní by měla být opět žena

Washington Republikáni mají povinnost neodkladně nahradit soudkyni Nejvyššího soudu Ruth Baderovou Ginsburgovou, která v pátek zemřela. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump, zvolený právě za republikány. Později Trump jako možné kandidátky na nástupkyni zmínil dvě konzervativní soudkyně, Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou, informovala agentura Reuters.

Šéf senátních republikánů Mitch McConnell se už v pátek zavázal, že prosadí hlasování o nástupkyni Ginsburgové, pokud prezident navrhne svého kandidáta. Opoziční demokraté postup vládnoucí strany kritizují a tvrdí, že s hledáním náhrady je lepší počkat do dalšího volebního období.



.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

„Byli jsme zvoleni do vlivné a významné pozice, abychom činili rozhodnutí pro lidi, kteří nás tak pyšně zvolili. Za nejdůležitější z toho je už dlouho považován výběr soudců do Nejvyššího soudu Spojených států. Jsme k tomu zavázáni, a to neprodleně!“ napsal prezident v příspěvku adresovaném Republikánské straně.

„Příští týden představím kandidátku. Bude to žena,“ řekl Trump svým stoupencům ve Fayetteville v Severní Karolíně. „Myslím, že by to měla být žena, protože skutečně mám mnohem raději ženy než muže,“ dodal. Jeho stoupenci mezitím skandovali: „Obsaďte to místo“. Dříve Trump jako dvě možné kandidátky zmínil konzervativní soudkyně Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou.



Demokraté v čele s kandidátem na prezidenta Joem Bidenem naopak volají po tom, aby nového člena vlivného tribunálu vybral až vítěz listopadových voleb, jelikož tak důležité rozhodnutí by podle nich nemělo být přijato ke konci prezidentského mandátu. Podobný argument před čtyřmi lety použili i republikáni, když bránili hlasování o náhradníkovi po zesnulém soudci Antoninu Scaliovi. Ten zemřel asi deset měsíců před volbami, zatímco teď do voleb zbývá necelý měsíc a půl.

Republikánská senátorka Susan Collinsová v sobotu uvedla, že Senát by neměl prázdné místo v Nejvyšším soudu obsadit do listopadových prezidentských voleb s tím, že právě vítěz voleb by měl nominovat kandidáta. Collinsová je podle Reuters první republikánskou senátorkou, která po smrti Ginsburgové s takovým návrhem přišla. Republikáni mají v Senátu, který musí kandidáta schválit, většinu 53 ku 47 křesel.

Ginsburgová se řadila k liberálnímu křídlu devítičlenného soudu, které je od roku 2018 v menšině v poměru čtyři ku pěti. Pokud by Trump dosadil svého kandidáta, získali by republikáni ve vlivném tribunálu významnou převahu, která by mohla přetrvat mnoho let. Mandát soudců v Nejvyšším soudu je totiž doživotní.

Trump už minulý týden přidal 20 jmen na svůj seznam kandidátů na soudce Nejvyššího soudu, který má připraven pro případ, že by se v tribunálu uvolnilo místo. Svůj seznam uvedl do kontrastu s blíže nespecifikovaným výběrem „radikálních soudců“, které podle něj má v hledáčku Biden, a kteří by podle Trumpa zásadně proměnili Ameriku bez jediného hlasování v Kongresu.

Nadcházející spor o nástupce Ginsburgové tak podle agentury AP výrazně ovlivní poslední týdny už tak vyhrocené předvolební kampaně, která se nyní ve Spojených státech vede.