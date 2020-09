Trump oznámí kandidátku do nejvyššího soudu v sobotu večer. Ta nahradí zesnulou Ginsburgovou

Washington Americký prezident Donald Trump oznámí jméno své kandidátky do amerického nejvyššího soudu v sobotu večer. Nominantka, kterou musí potvrdit Senát, v němž však mají Trumpovi republikáni většinu, by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela v pátek na rakovinu ve věku 87 let. Soudkyní nejvyšší instance byla přes 27 let. S odvoláním na sdělení Bílého domu o tom informovala agentura Reuters.

Soudkyně nejvyššího soudu v USA Ginsburgová podlehla rakovině. Byla ikonou pro liberály Jméno kandidáta prezident podle Bílého domu oznámí v 17:00 místního času (23:00 SELČ). Prezident již dříve avizoval, že do doživotní funkce jmenuje ženu. Jako silnou kandidátku zmínil konzervativní soudkyni federálního odvolacího soudu v Chicagu Amy Coneyovou Barrettovou. Schválení konzervativní soudkyně by posílilo konzervativní většinu v devítičlenném tribunálu v poměru šesti ku třem.

Šéf senátních republikánů Mitch McConnell se už zavázal, že prosadí hlasování o nástupkyni Ginsburgové, pokud prezident kandidáta navrhne. Snahu Trumpa a jeho republikánů o co nejrychlejší jmenování nástupkyně ostře kritizují opoziční demokraté, kteří tvrdí, že kandidáta by měl vybrat vítěz listopadových voleb hlavy státu. Demokraté zároveň viní republikánské lídry z pokrytectví, protože ti v roce 2016 odmítali umožnit hlasování o nominantovi tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, který měl nahradit zemřelého soudce Antonina Scaliu. Republikáni tehdy tvrdili, že do voleb zbývá málo času, Scalia přitom zemřel v únoru. Republikáni mají podle Trumpa povinnost Ginsburgovou okamžitě nahradit, další soudkyní by měla být opět žena Tělo Ginsburgové je nyní v rakvi pokryté americkou vlajkou v otevřené sloupové hale před vstupem do budovy soudu v metropoli Washingtonu. Veřejnost má možnost její ostatky navštívit ve středu a ve čtvrtek. Jen ve čtvrtek podle agentury Reuters na místo přišly bojovnici za práva žen vyjádřit úctu stovky lidí. Ještě předtím při soukromé pietě v budově uctili její památku její kolegové. V pátek se tělo soudkyně přesune do budovy Kongresu. Pohřbena bude při soukromém obřadu příští týden na národním hřbitově v Arlingtonu nedaleko Washingtonu vedle svého manžela Martina.