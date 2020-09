Sanders volá po nezávislé volební komisi. Trump podle něj podrývá americkou demokracii

Washington Demokratický senátor a neúspěšný uchazeč o nominaci na prezidenta Bernie Sanders ve čtvrtek ve svém prvním vystoupení od konce demokratických primárek volal po ustavení nezávislé federální volební komise a varoval před údajnými pokusy prezidenta Donalda Trumpa podrýt americkou demokracii. Vyzval rovněž sociální média, aby zakročily proti šíření dezinformací.

„Toto jsou volby mezi Donaldem Trumpem a demokracií - a demokracie musí zvítězit,“ prohlásil Sanders, jenž se řadí k levicovějšímu křídlu Demokratické strany a sám sebe nazývá demokratickým socialistou. „Za obranu americké demokracie bojovalo a zemřelo příliš mnoho lidí a vy ji nezničíte,“ řekl pak v poznámce adresované republikánskému prezidentovi.



Trump se podle Sanderse snaží svými útoky na legitimitu poštovního hlasování podrýt důvěru ve volby a zbavit co největší množství Američanů volebního práva, aby si zajistil další mandát. Prezident také nabádá svoje příznivce, aby dohlíželi na hlasování ve volebních místnostech. Někteří z nich však náleží k pravicovým milicím a skutečným cílem jejich dohledu je zastrašit voliče demokratů, domnívá se senátor.

Sanders rovněž vyzval média, aby připravila voliče na to, že se nehlasuje jen v den voleb, a že konečné volební výsledky možná budou známy až za několik dní po konci hlasování. Varoval přitom před scénářem, kdy by se Trump vyhlásil vítězem voleb na základě částečného součtu a zbytek dosud nespočítaných hlasů, jež budou především korespondenční, pak označil za neplatné kvůli podvodům.

Demokratický senátor proto podpořil nedávný návrh bývalého Trumpova šéfa tajných služeb Dana Coatse, aby vláda zřídila nestrannou centrální volební komisi, která by dohlížela na integritu voleb. Hlasování si totiž v USA nyní organizuje každý stát sám.

Společnosti provozující sociální média by podle Sanderse měly zabránit tomu, aby pomocí jejich platforem lidé šířili dezinformace a vyhrožovali volebním činitelům. Kongres i legislativy jednotlivých států by pak měly uspořádat slyšení, na nichž by vysvětlily, jak bude průběh letošních voleb vypadat.

„S tím, jak počítáme každý hlas a zamezujeme zastrašování voličů, musíme udělat také všechno, abychom předešli chaosu, dezinformacím a ano, dokonce i násilí,“ prohlásil 79letý senátor, podle nějž by nejlepší zárukou klidného průběhu voleb bylo přesvědčivé vítězství demokrata Bidena.

Trump se ve středu znovu odmítl jasně vyjádřit k tomu, zda by se v případě prohry ve volbách pokojně vzdal moci. Opakovaně přitom kritizuje plošné zavádění korespondenčního hlasování, k němuž přistoupily některé státy vzhledem k pandemii covidu-19, aby umožnily lidem hlasovat bez nutnosti stát ve frontě před volební místností. Prezident tvrdí, že metoda může vést k rozsáhlým podvodům. To rozporují volební experti, kteří poukazují mimo jiné na to, že několik států již své volby pořádá výhradně poštovně, a že již před čtyřmi lety hlasovala na dálku asi čtvrtina všech voličů.