Jednu kandidaturu manželovi Jill Bidenová v bikinách zakázala, teď je jako jeho hlavní poradce

NEW YORK/PRAHA Bylo to v roce 2003. Tehdejšího senátora státu Delaware Joea Bidena přišly k němu domů přesvědčit špičky demokratů, aby se ucházel o post prezidenta USA. Jeho žena Jill nechtěla, aby se do voleb Joe zapojil, a tak se rozhodla, že to stranickým pohlavárům dá najevo. Napsala si na břicho velký nápis: „NE“ a promenádovala se kolem politiků jen v bikinách. Jasně vyslanou zprávu Joe přijal.

O křeslo v Bílém domě se nakonec ucházel až v roce 2008. Sice neúspěšně, ale do Oválné pracovny se přesto dostal. V roli viceprezidenta Baracka Obamy. Jill se stala druhou dámou a získala roli, po které netoužila. Rozhodla se tedy, že ji bude ignorovat. Ponechala si svou práci učitelky, a stala se tak první pracující druhou dámou v historii. Naprosto odlišný postoj k boji o Bílý dům má Jill Bidenová letos. Cesta k tomuto momentu však nebyla jednoduchá.

Trumpova kampaň měla upravit fotky, aby Biden vypadal starší. Udělaly z něho ‚ospalce Joea‘ Jill se poprvé vdala v roce 1971, ještě před nástupem na vysokou školu. O necelé čtyři roky později však již požádala o rozvod. „Bylo to velmi emotivní,“ uvedla v roce 2008 Jill Bidenová pro magazín Vogue. Ještě ten samý rok ji kamarád Frank poslal na rande na slepo se svým bratrem. Když se ve dveřích objevil Joe Biden, čtyřiadvacetiletá Jill si prý pomyslela jen: „Díky bohu, že je to jen jedno rande.“ Třiatřicetiletý Biden byl již tehdy senátorem státu Delaware a na Jill nakonec velmi zapůsobil. Když dorazila domů, řekla prý své matce, že „konečně potkala pravého gentlemana“. Nová maminka Mladý senátor ale tehdy neměl lehký život. Tři roky před setkáním s Jill přišel při autonehodě o svou první ženu Neiliu a jednoroční dceru Naomi. Havárii přežili jen Bidenovi synové Hunter a Beau. Jill s nimi velice rychle navázala blízký vztah a rozuměla si s nimi. Své „ano“ ale Joeovi řekla až při páté žádosti o ruku. „Chlapce jsem milovala, ale chtěla jsem si být jistá, že naše manželství vyjde. Už přišli o jednu mamku a nemohla jsem dopustit, aby přišli o další,“ popsala Bidenová pro Vogue. Svatba se nakonec uskutečnila v červnu roku 1977 a novomanželé vzali na líbanky i Huntera a Beaua. O čtyři roky později se manželům narodila dcera Ashley. Přestože Biden již tehdy žil v záři reflektorů, jeho manželka se jich stranila. Neměla politiku v lásce a chtěla svou vlastní kariéru. Během těhotenství si dodělala magisterský titul a začala pracovat jako učitelka. V roce 2007 ve svých pětapadesáti letech získala doktorát na Delawareské univerzitě a nadále učila na základní škole. Do vyšší politiky se poprvé zapojila až o rok později – během Joeovy druhé prezidentské kampaně (první neslavně skončila po několika týdnech v roce 1988). Několikrát se tehdy objevila na mítincích po boku budoucí první dámy Michelle Obamové, ale snažila se spíše držet mimo masivní volební kampaň. Biden odsoudil násilí v Portlandu. Trump ho podle něj ještě více rozdmýchává I během osmi let v roli druhé dámy Spojených států zůstávala mimo dosah médií a nechtěla budit pozornost. Nutila proto i své bodyguardy, aby nenosili obleky, ale chodili v civilu. Během pracovního týdne učila a o víkendech obrážela akce jako doprovod svého manžela. Nechtěla, aby život jejího manžela ovlivnil ten její, a tak dokonce svým studentům říkala, aby ji oslovovali „paní B.“. „Když se mě studenti ptali, zda jsem manželkou viceprezidenta, odpovídala jsem, že jsem příbuzná. To je většinou umlčelo,“ řekla Bidenová letos pro deník The New York Times. Další rány Drama se do rodiny Bidenových vrátilo v roce 2015. Joe tehdy přišel o další své dítě. Šestačtyřicetiletý Beau zemřel na rakovinu mozku. Ztráta nevlastního syna zasáhla i Jill. „Po celou dobu jeho nemoci jsem věřila, že to překoná. Nikdy jsem nepřestala věřit. Až do chvíle, kdy naposledy zavřel oči,“ uvedla Jill. Po Beauově smrti Joe Biden z Bílého domu oznámil, že nebude v roce 2016 kandidovat na prezidenta, zatímco Jill stála po jeho boku. Letos se však vše změnilo a Bidenovi se znovu vydali do víru volební kampaně. A tentokrát je Jill podle deníku The Washington Post poprvé připravená být první dámou. Jezdí na setkání s voliči (v Los Angeles chránila Joea vlastním tělem před demonstranty), podílela se na výběru viceprezidentky, pronášela proslovy, a dokonce přestala vyučovat. „Je jako jeho vrchní poradce. Pokaždé zůstává jako poslední v místnosti,“ sdělil médiím rodinný přítel a bývalý senátor Ted Kaufman. Podle amerických médií je již teď jasné, že Bidenová by byla v případě vítězství svého manžela v listopadových volbách rozhodně aktivnější první dámou než Melanie Trumpová. Ta doposud využívala platformu první dámy jen sporadicky – třeba k boji proti kyberšikaně, již chtěla řešit i při turné po afrických státech. Jill ve svém projevu na nominačním sjezdu demokratů slíbila, že Joe se zachová k národu stejně jako ke své rodině: „Jak spravíte zničenou rodinu? Stejně jako národ. Za pomoci lásky, pochopení a malých projevů vřelosti. S odvahou a neochvějnou vírou.“