Biden dorazil do Kenoshy. Setkal s rodinou postřeleného černocha Blakea a vymezil se proti Trumpovi

Incident spustil ve státu novou vlnu demonstrací a nepokojů, kvůli níž navštívil město Kenosha před několika dny i prezident Donald Trump. Ten se však s Blakeovou rodinou nesešel a nezmínil ani mladíkovo jméno, poznamenává agentura Reuters.

Biden se setkal s blízkými zraněného muže společně se svou ženou Jill na letišti hned po příletu do středozápadního státu, který bude jedním z hlavních bojišť nadcházejících prezidentských voleb. Biden chce podle agentury AP svou návštěvou, která je v kontextu pandemie covidu-19 poměrně nevídanou událostí, zdůraznit rozdíl svého a Trumpova přístupu.

Současná hlava státu se v posledních měsících staví do role ochránce zákona a pořádku a před voliči se prezentuje jako ochránce před městskými nepokoji. V úterý Trump v Kenoshe navštívil vyhořelé obchody, které zapálili někteří protestující po incidentu mezi Blakem a policií, a chválil místní policii. Prezident přitom opakovaně spojuje Bidena s násilnými demonstranty a veřejnosti tvrdí, že pokud bude demokratický kandidát zvolen, zavládne v USA chaos.

Kontroverze vzbudil fakt, že Trump odmítl odsoudit činy 17letého bělošského mladíka Kylea Rittenhouse, který při demonstracích v Kenoshe 25. srpna vyšel do ulic s puškou a nyní čelí několika obviněním včetně obvinění z vraždy. Rittenhouse se do nepokojů zapojil údajně proto, aby chránil místní podniky před vandaly, a tvrdí, že jednal v sebeobraně.

Biden se oproti Trumpovi snaží apelovat na sjednocení rozděleného národa a opakovaně hovoří o nutnosti vymýtit z americké společnosti „systémový rasismus“. Jeho existenci Trump tento týden odmítl uznat s tím, že jde vždy jen o pochybení konkrétního jedince. Podle Bidena přitom prezident záměrně rozdmýchává konflikt ve společnosti, aby vystrašil voliče a zlepšil svoje volební preference.

It’s time we come together as a nation to heal and address the challenges we face. Tune in to our community conversation in Kenosha, Wisconsin: https://t.co/5Vda70tPCu