Režim v Rumunsku padl v roce 1989, komunismus ale ne, říká pastor, který odstartoval revoluci

TEMEŠVÁR (od zvláštního zpravodaje LN) V boji s pozůstatky komunismu jsou třeba i takové metody, jaké používá Orbánovo Maďarsko – míní pastor László Tőkés, kvůli němuž začala v Rumunsku vzpoura proti tehdejšímu komunistickému vládci.

Spouštěčem pádu diktátora Nicolaea Ceauşeska před třiceti lety v Rumunsku byl protestantský pastor László Tőkés. Známého kritika komunistického režimu z řad maďarské menšiny chtěly úřady vystěhovat z temešvárské fary na venkov. Bránit ho ale 15. prosince 1989 přišly stovky lidí a jejich nepřetržité hlídkování přerostlo až do otevřené rebelie proti státní moci. O týden později se Ceauşeskův režim zhroutil. Tőkés, který po revoluci vstoupil do politiky a byl dvanáct let europoslancem, je jednou z ústředních postav oslav pádu komunismu v Rumunsku, LN dal exkluzivní rozhovor.

LÁSZLÓ TŐKÉS ■ Narodil se v rumunské Kluži (Cluj-Napoca) a vystudoval tam protestantský teologický institut. ■ Od začátku osmdesátých let kritizoval rumunský režim a byl v hledáčku tajné policie Securitate, protest na jeho obranu před vystěhováním v prosinci 1989 spustil pád komunismu v zemi. ■ Po revoluci se stal biskupem, dal se ale také na politickou kariéru. Za maďarskou stranu Fidesz kandidoval do europarlamentu, jeho členem byl mezi lety 2007 a 2019.

LN: Komunistický režim padl v Rumunsku v roce 1989 jako poslední a u vás to všechno začalo. Viděl jste tehdy inspiraci za hranicemi, konkrétně třeba v Československu?

Můj přístup byl úplně jiný. Nechtěl jsem žádnou revoluci, byl jsem obyčejný křesťanský pastor, který se jen zasazoval o lidská práva a lepší postavení menšin a o věci jako svoboda slova či pohybu.

Zvláště mě znepokojoval útlak církve a věřících. My jako Maďaři a evangelíci jsme plně podléhali homogenizaci v Ceauşeskově stylu, chtěl mít v Rumunsku jeden národ a jednu víru. Nechával po čínském vzoru bourat vesnice a stěhovat lidi do ucelených lokalit, budoval kult osobnosti. Protestoval jsem a tak mě chtěli odsunout na venkov. A můj nadřízený biskup, agent Securitate, byl v nátlaku na mě ještě aktivnější než policisté.

LN: V prosinci 1989 lidé nepřetržitě stáli před vaším komunitním centrem v Temešváru a bránili Securitate vás deportovat. Bylo tehdy znát, že režim spěje k pádu?

Něco takového bylo pro nás naprosto nepředstavitelné. Ještě koncem listopadu 1989 se uskutečnil kongres rumunské komunistické strany, Ceauşescu byl znovu zvolen a totálně držel otěže moci. Securitate byla velmi silná, nikde ani náznak nějakého oslabení režimu.

Mě nenapadlo, že lidé budou na moji podporu demonstrovat, neměl jsem nad nimi žádnou kontrolu. Zkoušel jsem je přesvědčit, že to pro ně může mít velice zlé následky, ale marně. No a to byl asi rozhodující moment, když lidé na ulici vzali iniciativu do svých rukou.

LN: Teď, třicet let po revoluci, jste spokojen s tím, kam se Rumunsko dostalo a jakým směrem se ubírá?

Ke spokojenosti mám daleko. Není možné se přece jen tak smířit s tím, že klika (prvního porevolučního prezidenta a zakladatele sociálnědemokratické strany – pozn. red.) Iona Ilieska zneužila naše čisté úmysly. Tato druhá vrstva komunistů si přivlastnila ideály revoluce, zavraždila Ceauşeska a prostřednictvím puče se chopila moci. Tito lidé či jejich následovníci vládnou dodnes. Problém Rumunska je, že tu neexistuje žádná důvěryhodná a silná opoziční strana. Všechny partaje jsou v podstatě satelity někdejší komunistické strany.

LN: Fandíte tedy režimu Viktora Orbána v Maďarsku?

Podporuji ho. Důrazně se totiž vymezuje proti komunistickým, postkomunistickým a komunisticky liberálním politikům. Někdy se sice odchyluje od ideálních principů demokratické politiky, jenže pokud se potýkáte s komunismem, musíte používat jen velmi radikální metody. A proto je Orbán a jeho vládní strana Fidesz terčem výtek ze strany světového levicověliberálního mainstreamu.