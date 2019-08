Řidiči, zbystřete. Němci chystají změnu silničních pravidel, prohřešky budou trestat nekompromisně

BERLIN/PRAHA Vyšší pokuty, nové dopravní značky a více privilegií pro cyklisty. Řidiči, kteří se vydávají na cesty do Německa, se zřejmě budou muset přizpůsobit novým předpisům.

Návrh novely zákona, která upravuje pravidla silničního provozu u našeho západního souseda, představil ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU). Předloha, kterou musí ještě schválit spolkové země, počítá třeba s tvrdšími tresty za parkování ve druhé řadě a v cyklopruzích, vypínání brzdového asistenta (vše až 100 eur) či nerespektování záchranářské uličky. Za tento prohřešek, jehož se často dopouštějí i čeští motoristé, má nově hrozit pokuta až 320 eur, uložení zákazu řízení na jeden měsíc a dva trestné body.



„Je třeba udělat hodně pro to, aby naše silnice byly bezpečnější, spravedlivější a šetrnější ke klimatu,“ vysvětluje chystané změny ministr Scheuer. Jím navrhovaná novela má také zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit sdílení aut. „Kdo chce mobilitu budoucnosti, musí provést nezbytné úpravy,“ řekl deníku Bild.

Podle Igora Siroty z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) jsou změny, jež by se mohly dotknout i tuzemských šoférů, přirozenou reakcí na to, že německá města stále více zakazují vjezdy do svých center starším vozům. „Když se Němci rozhodli, že v rámci ekologie omezují auta, musí nabídnout něco jiného. Jedinou alternativou není hromadná doprava, která také není čistá, ale větší komfort pro pěší a cyklisty,“ řekl LN Sirota.

Nové předpisy, které také povinují řidiče kamionů k pomalému zatáčení doprava v obcích, by mohly začít platit ještě letos.

Němečtí úředníci si chtějí posvítitmimo jiné na řidiče moderních aut, kteří za jízdy vypínají brzdový asistenční systém. Užívání tohoto pomocníka pro krizové situace by při rychlosti vyšší než 30 km/h mělo být povinné. Ten, kdo by jej deaktivoval a byl přistižen, by zaplatil pokutu až 100 eur a navíc by obdržel trestný bod.



Podle dopravního experta Siroty by ale prokazování takového přestupku bylo velmi složité. „Stejně jako ho deaktivuje, může řidič brzdového asistenta při příchodu policisty aktivovat. Jestli pak tedy někdo bude zkoumat paměť automobilového počítače a vytahovat z něj tato data, zdali je to vůbec možné, mi přijde málo realizovatelné,“ zmínil Sirota.

Novela myslí i na přeplněné ulice. V jízdních pruzích určených ve městech výhradně pro autobusy (a od roku 2015 také pro elektromobily), by se po jejím schválení mohla objevovat i vozidla s více než třemi cestujícími – bez ohledu na to, jestli se jedná o auto, či motocykl s postranním vozíkem. Ministr Scheuer si od takového kroku slibuje pokles dopravních zácp. Využívání automobilových pruhů by mělo být povoleno i elektrických skútrům, které nyní trápí města tím, že se pohybují po chodnících. Sdílená auta, stejně tak elektromobily, by rovněž měla mít nově vyhrazená parkovací místa, označená speciálním symbolem.

Ochrana cyklistů

Zbylé navrhované změny se týkají chodců, zejména pak cyklistů, na jejichž bezpečí chtějí Němci klást větší důraz. Aktuálně platí, že kdo se chce před tyto nejzranitelnější účastníky silničního provozu dostat, musí dodržet „dostatečnou rezervu“. Neurčitou definici by v zákoně měla nahradit přesná vzdálenost – a to nejméně jeden a půl metru při předjíždění ve městě a alespoň dva metry mimo obec. V místech, kde jsou úzké cesty nebo silnice, by nové značení dokonce mohlo předjíždění těchto skupin zcela zakázat.

Cyklisté by měli být více chráněni i před nákladními vozidly s váhou nad tři a půl tuny. Ta by totiž měla mít ve městech povolena zatáčet doprava jen za předpokladu, pokud se budou pohybovat rychlostí sedm až 11 km/h, která odpovídá svižnější chůzi. Motoristům, kteří toto pravidlo nedodrží, hrozí pokuta až 70 eur a udělení trestného bodu.

„Problém je v monitorování toho, co se děje za ohromným náklaďákem. Abyste viděl, jestli někoho nemůžete srazit, nemůžete mít zpětná zrcátka o velikosti metr krát metr. Takže jediným řešením vedle moderních elektronických systémů je právě pomalost,“ přiblížil Sirota s tím, že toto pravidlo by si dokázal představit též na českých komunikacích.

Nová pravidla silničního provozu v Německu počítají mimo jiné i s rozšířením zákazu parkování aut v blízkosti křižovatek, pokud se vedle silnice nachází cyklistický pruh. Důvod? Zlepšení viditelnosti projíždějících cyklistů. Ve zmíněných pruzích by navíc měl platit plošný zákaz stání vozidel. V současnosti v nich auta mohou zůstat až tři minuty, čímž je však často blokují.

Jezdci na kolech by zároveň mohli získat nová privilegia. Například by ve vybraných úsecích mohli jezdit vedle sebe, zatímco nyní mohou pouze za sebou. Vyhrazených parkovacích míst by se dočkali i uživatelé nákladních kol, jejichž stání by označovala speciální značka. V neposlední řadě by městské úřady dostaly větší pravomoc zpřístupňovat jednosměrné ulice cyklistům v obou směrech.

Za takzvané cyklodálnice, které propojují klíčové oblasti a umožňují rychlejší jízdu, by mohly být nově označeny i cesty s nezpevněným, například písčitým povrchem. Oproti tomu v jiných cyklistických zónách by mohla být omezena maximální rychlost na 30 km/h.