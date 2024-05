Rána do srdce Slovenska, jsme země v rozkladu, píše tisk o atentátu na Fica

Informace o útoku na již čtyřnásobného ministerského předsedu zaplnily titulní stránky čtvrtečních vydání slovenských novin. „Atentát na Roberta Fica není jen atentátem na premiéra, na představitele státu, na občana Fica, je to rána do srdce naší demokracie, společnosti – Slovenska. Slovensko, probuď se konečně,“ napsal list Pravda.

Dodal, že Slovensko nezvládá demokracii, společnost se rozpadá, chybí úcta, respekt a spolupatřičnost. Podle něj mementem nebyla ani vražda novináře Jána Kuciaka z roku 2018 a ani nejhůře zvládnutá pandemie nemoci covid-19 v rámci Evropsklé unie.

„Sled odsouzeníhodných událostí se spustil v momentu, kdy útočník zakřičel ‚Robo, pojď sem‘. Zároveň se tvářil, že premiérovi chce podat ruku. Tehdy se ozvala střelba,“ popsal atentát nejčtenější list Nový čas

„Výjezdní jednání v regionech jsou jakousi výkladní skříní současné vlády. Její představitelé si je vždy pochvalovali zejména pro adresnou pomoc samosprávám, ale i pro osobní a vroucná setkání s občany. Byť je společnost v naší zemi dlouhodobě polarizovaná, zřejmě nikoho by ani v nejhorším snu nenapadlo to, co se stalo tuto středu,“ uvedl list Plus jeden deň. Dodal, že jedna kulka premiérovi prostřelila žaludek, další zasáhla kyčelní kloub a třetí mu prostřelila rameno.

Podle listu Plus jeden deň reakce Ficovy ochranky na útok byla neprofesionální. „Členové ochranky, kteří podle vícero svědků a odborníků situaci podcenili, se vzpamatovali až po výstřelech,“ dodal deník. O možném selhání ochranky spekulovala i jiná média a tuto možnost zmiňovali i odborníci.

„Slovensko se stalo svědkem události, jaká nemá v dějinách našeho státu obdoby,“ uvedl list Hospodárske noviny.

„Stali jsme se zemí s takovým stupněm veřejně komunikované nenávisti, v takovém pokročilém stavu rozkladu bezpečnosti a společenského chaosu, že si vůbec poprvé v celé své historii napíšeme do kroniky šokující zprávu – postřelili předsedu vlády,“ napsal list Sme. Poznamenal, že slovenská společnost je plná křiku, frustrace a hněvu, je plná všech negativních emocí.