Atentátník je na svůj čin hrdý. Obvinili ho z pokusu o vraždu, hrozí mu doživotí

Vyšetřovatelé místo činu v Handlové, kde pachatel na Fica po výjezdním zasedání vlády pětkrát vystřelil, prošli centimetr po centimetru. „3D skenerem snímali nejen místo střelby, ale také široké okolí. Kolem jedenácté večer přivezli Juraje C. k jeho autu, ve kterém do města přijel,“ uvádí Markíza.

Auto policisté prohledali a podle informací televize v něm našli střelcův mobil. Vozidlo poté vyšetřovatelé zajistili a odvezli. Rovněž prohledali bytovku v Levicích, ve které Juraj C. bydlel se svou manželkou. Tu odtud policie ve středu večer odvezla na bezpečné místo kvůli její ochraně.

Policie důchodce ve čtvrtek dopoledne obvinila z úkladné vraždy ve stádiu pokusu. Motivem vraždy byl podle ní nesouhlas s politikou současné vlády a změnám, které učinila nebo chystá.

Podezřelý se nyní nachází v cele Národní kriminální agentury v Nitře. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení 25 let až doživotí.

Markíza s odkazem na nejmenované zdroje uvádí, že Juraj C. před policisty uvedl, že útok chystal několik dní dopředu. Premiérovi plánoval ublížit, ale zabít ho údajně nechtěl. Použitou zbraň držel legálně přes 30 let. Slovenská média uvádějí, že podle Markízy na svůj čin vyjádřil hrdost.

Věděl, co dělá, míní někdejší šéf NAKA

Pachatel premiéra postřelil, když po výjezdním zasedání slovenské vlády v Handlové vyšel na náměstí mezi občany. Devětapadesátiletý premiér utrpěl vážná zranění a nyní je po pětihodinové operaci ve stabilizovaném, ale stále vážném stavu v banskobystrické nemocnici.

Podle bývalého šéfa slovenské Národní kriminální agentury (NAKA) Ľubomíra Daňka je běžné, že pachatelé po útocích tvrdí, že své oběti nechtěli zabít.

„Tvrdí, že Fica nechtěl zabít, ale nakonec udělal všechno pro to, aby se to stalo. Byl dlouholetým držitelem zbraně a věděl, co může způsobit, když vystřelil pět ran na člověka, na jeho životně důležité orgány,“ řekl DenníkuN Daňko, jenž spolupracuje s Nadačním fondem Stop korupci.

V jednání střelce Daňko vidí přímý úmysl. „Věděl, co způsobí,“ prohlásil. To, že Juraj C. jednal ze msty proti ústavním činiteli, tedy chráněné osobě, bude přitěžující okolností, která může rozhodnout o konečné výši trestu.