Ruská propaganda má nového hrdinu, Roberta Fica. Sdílí jeho kritiku EU

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Fico od chvíle, kdy prohrál parlamentní volby a po dlouhých letech vládnutí odešel do opozice, volí čím dál radikálnější rétoriku. Kritizuje Evropskou unii, očkování proti covidu a hygienická opatření úřadů, sankce proti Rusku, obrannou dohodu Slovenska a Spojených států i pomáhání Ukrajině.

V prvním sledu cílí na voliče frustrované nekončící krizí, voliče chycené do pasti dezinformací a ruské propagandy. A ta si jej nyní všimla. Moderátor prokremelské státní televize Solovjov Ficovo video ze 7. prosince v pondělí sdílel na Telegramu a připsal: „Robert Fico, bývalý premiér Slovenska a člen tamní Národní rady o důsledcích odchodu od ruské ropy.“

Expremiér totiž ve videu mluví o „nesmyslné protiruské sankci“, kvůli které je „zastaven dovoz ruské ropy a ruských ropných produktů do zemí EU“. „Ano, Slovensko má malou výjimku, a to díky úsilí Maďarska. Přes ropovod Družba může i nadále proudit ropa na Slovensko, ale výrobky z této ropy bude moct Slovnaft vyvážet do zahraničí jen do 5. prosince 2023,“ říká Fico.

Zmiňuje přitom výjimku, kterou pro spuštění embarga ruské ropy dostalo kromě Slovenska a Maďarska také Česko, nikoliv však zásluhou Maďarů, ale Evropské komise. Slovákům pak Fico také popisuje, kolik ropy dosud členské státy EU odebíraly.

A pokračuje otázkou, na kterou si rovnou odpoví: „Co tedy bude znamenat zákaz dovozu ruské ropy a ropných produktů? Jako obvykle, prudké zvýšení cen ropných produktů, především motorové nafty,“ straší diváky a dodává, že náhradní kapacity nejsou dostatečné.

Varuje, že obyčejní Slováci budou „platit za hloupost evropských politiků“. „Evropská unie se vydala na sebevražednou misi,“ říká například a dodává, že ji k tomu donutili Američané – úhlavní nepřátelé ruské propagandy. Solovjov video opatřil ruským dabingem a sklízí úspěchy.

Dosud Ficův proslov na Telegramu vidělo přes 262 tisíc lidí. Slovákům, ale i Rusům v něm slibuje, že pokud se dostane zpět do vlády, bude podobné protiruské sankce, „které škodí jen a jen nám“, vetovat. Stejně jako finanční pomoc „nejzkorumpovanější zemi na světě, Ukrajině“, dodává. Kyjev ostatně už v létě zařadil Fica na seznam lidí šířících ruskou propagandu.

V závěru expremiér nezapomene zmínit ani další tradiční lži o „prodávání suverenity Slovenska americkými sluhy Hegerem a Čaputovou“ a „rozšiřování chudoby“. O tom, že brutální válku na Ukrajině a s ní související celosvětovou energetickou a potravinovou krizi vyvolal ruský diktátor Vladimir Putin, z jeho úst nepadne ani slovo.