‚Rok 2020 je v pytli.‘ Koronavirová nákaza umlčela divoké diskotéky na Ibize

„Ibiza vibruje v rytmu strachu,“ napsal španělský deník El Mundo. Ostrov, který patří do souostroví Baleáry, znají mladí po celém světě jako svatostánek nekončících večírků, opalování a jízdy na vodních lyžích. V současnosti je tam však podle španělského listu liduprázdno a místní se bojí ekonomické krize.



Ulice, parky i diskotéky zůstávají prázdné. „Paralýza nočního života ukončila provoz ve více než 370 podnicích, přímo či nepřímo způsobila škody ve výši 770 milionů eur (20,5 miliardy korun) a připravila o práci přibližně 35 procent lidí na ostrově,“ vysvětluje El Mundo.

Řada sezonních pracovníků se obává, že letos nic nevydělá. Mnozí z nich se tak rozhodli raději změnit zaměstnání, mezi nimi i třiadvacetiletá gogo-tanečnice Tania Urreaová.

„S tím jak se situace zkomplikovala pro mnoho barů a podniků, jsem se rozhodla, že budu muset změnit profesi. Začala jsem tak studoval informatiku a estetiku. Pro mě je rok 2020 v pytli,“ uvedla pro deník. Co dělat, neví pořádně ani majitelé podniků.

Beautiful day  on our way to test out a brand new Beach club.. More to come ❤ #ibiza pic.twitter.com/bgGzItnjNu