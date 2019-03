Rok od použití novičoku. Skripalovi se přitížilo, přeživší útoku v Salisbury nemají vyhráno

SALISBURY/PRAHA Britská armáda, působící na misích v Iráku či Afghánistánu, uskutečnila jednu ze svých největších operací poslední doby v městečku Salisbury na jihu Anglie. Na 190 vojáků celý rok dekontaminovalo spolu s­ civilními zaměstnanci 13 míst spojených s loňskou otravou přeběhlého ruského rozvědčíka Sergeje Skripala a jeho dcery Julije látkou Novičok. Jedem, určeným k vedení chemické války, se 4.­ března 2018 a krátce poté otrávilo celkem pět lidí. Zatímco Skripalovi přežili, 44letá Dawn Sturgessová, která se dostala s látkou do kontaktu náhodou, zemřela.

Britské bezpečnostní složky spolu s investigativní žurnalistickou skupinou Bellingcat pak předložily množství důkazů usvědčujících z útoku ruskou vojenskou rozvědku GRU. Moskva ale všechna obvinění popírá a označuje kauzu za provokaci.

„Bylo to monumentální a odvážné úsilí tisíců lidí,“ napsal na Twitteru generál Tyrone Urch, když v pátek dekontaminační tým oficiálně dokončil práci předáním domu Skripalových. Ti v ­něm už ale zřejmě nikdy žít nebudou, zdržují se na neznámém místě chráněni britskými tajnými službami.

Stav Sergeje Skripala se však přece jenom poslední dobou zhoršil, a i když ostatní otrávení – Julija Skripalová, Charlie Rowley (našel obal od novičoku zamaskovaný jako lahvička od parfému) a ­detektiv Nick Bailey (prohledával Skripalův dům) nyní potížemi netrpí, vyhráno nemají. Novičok totiž zanechává trvalé následky a­ například ruský vědec Andrej Železňakov, který s látkou přišel do styku nešťastnou náhodou v­ roce 1987, zemřel šest let poté v­ důsledku rozsáhlých poškození organismu.

Se stejnou vervou jako do odstraňování následků se Britové vrhli i do vyšetřování – a po několika měsících se jim skutečně podařilo najít dva podezřelé a zmapovat jejich pohyb. Akci podle britských závěrů provedla dvojice agentů GRU Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Bellingcat identifikoval jako Alexandra Miškina a ­Anatolije Čepigu. Později k nim přibylo jméno Sergeje Fedotova, ve skutečnosti Denise Sergejeva.



Britské státní zastupitelství vydalo na všechny tři evropský zatykač. Nelze ale očekávat, že by se někdy vůbec objevili mimo Rusko – okamžikem odhalení byli zřejmě převedeni na místa v závětří, například ve školicím středisku.

Překroucený dopis Putinovi

Právě na to, že podezřelí zmizeli v Moskvě, poukazuje syn Sturgessové Ewan Hope. V otevřeném dopise, který uveřejnil britský list Sunday Mirror, žádá prezidenta Vladimira Putina, aby byli přinejmenším dva podezřelí vydáni britské justici: „Divná věc je, že víme, kdo matku zabil, důkazy tu jsou a víme, jak se to stalo, ale nemůžeme je dostat před soud. To je frustrující,“ píše Hope a stěžuje si, že britští politici nevěnují na rozdíl od Skripalových případu jeho matky žádnou pozornost: „Byla nevinnou obětí, my jsme ale nikdy nic neslyšeli od premiérky Theresy Mayové nebo od vlády, nebyl žádný telefonát ani dopis.“

Hopeho vzkazu věnovala pozornost i ruská média a zajímavé je, jak vyzněl v jejich podání. „Británie zradila jeho rodinu a­ přestala vyšetřovat smrt jeho matky,“ uvádí například populární internetový portál Gazeta.ru a ­konstatuje, že Putina považuje Hope za „jediného člověka, který je v případě jeho matky schopen zajistit spravedlnost“.

Vypovídá to o obrovské propagandistické ofenzivě, již v ­kauze Skripal vedla a dosud vedou především ruským státem ovládaná média. A v jejich úsilí se jim daří, a to i přes důkazy předkládané britskými vyšetřovateli a nepříliš věrohodnou obhajobou ruských agentů, kteří v televizi tvrdili, že Salisbury navštívili jako turisté.

Díky případu Skripalových také vyšlo najevo, že zabijácká komanda s krycími pasy bezstarostně cestovala po Evropě a kvůli sledování obětí navštívila i Česko. Moskva si ale vede svou: „Ruská společnost je stále více přesvědčená, že incident v ­Salisbury byla ve skutečnosti velká protiruská provokace,“ píše ve svém prohlášení ambasáda federace v Londýně.