Prigožin se buď zbláznil, nebo absolutně neodhadl situaci. Jeho počítání vůbec nechápu, říká rusista

Lidovky.cz: Jak hodnotíte, co se od pátečního večera v Rusku děje? Dalo se takovéto vyhrocení mezi Jevgenijem Prigožinem a Vladimirem Putinem očekávat?

Musím se přiznat, že podobně dramatický vývoj jsem neočekával. A popravdě řečeno, jak to, tak od časného rána sleduji, mám pocit, že Jevgenij Prigožin se buď zbláznil, anebo vůbec neodhadl situaci, která nastala. Po tom Putinově pěti a půl minutovém televizním projevu je jasné, že to nebyla žádná hra, ve které by byl ruský prezident jedním z účastníků. A jak se zdá, byl Prigožin v té akci úplně sám. Právě proto dost dobře nechápu, co ho k jeho krokům vedlo.

Lidovky.cz: Prezident Putin reagoval ve srovnání s minulostí překvapivě rychle, vystoupil v televizi, hledal cestu k veřejnosti. Jak moc je pro něj tahle situace nebezpečná?

Nebezpečná je pro něj určitě a je naprostá pravda, že reakce byla nezvykle blesková. Byl to jeho první televizní projev po půl roce od toho novoročního. Prigožina v něm ani jedinkrát nezmínil a celou situaci srovnával nikoli třeba s druhou světovou válkou, ale s první světovou válkou a říjnovou revolucí. Putin prohlásil, že vítězství v první světové válce bylo Rusku ukradeno, že potom následovala válka občanská. Tady bych cítil apel na Rusy a varování, aby se země náhodou právě nepropadla do hlubin občanské války.

Putin rád obyvatelstvo strašívá všelijakými kataklyzmaty, tentokrát to byla ta občanská válka. Když někdo obsadí krajské město, kde je hlavní štáb jižního vojenského okruhu, který například řídil dvě čečenské války a dnes také válku na Ukrajině, je to samozřejmě na pováženou. Měl by si být dobře vědom toho, že už fakt, že Prigožin dokázal město s významným vojenským štábem obsadit, mluví samo za sebe. Teď je otázka, jak se to bude celé vyvíjet dál, protože až dosud Putinův režim působil dojmem nehybného a nezničitelného monolitu. I když budou Prigožin a jeho muži rychle potlačeni, což bych v této chvíli předpokládal, tak se Putinovi může stát, že právě tohle bude počátek toho jeho neomezeného panování.

Lidovky.cz: Je nějaký důvod, proč Prigožin svou akci uskutečnil právě nyní? Nějaký historický moment?

Popravdě řečeno, žádný racionální důvod pro to nevidím. Jistě, mohla to být nějaká politická hra, mohla tam být také, to musíme také připustit, nějaká provokace, že si myslel, že má spojence, ale ve skutečnosti zjistil, že je nemá. Takže vlastně se dostal, máme-li užít jiné historické paralely, do podobné pozice, jako v roce 1944 německý plukovník Claus Schenk von Stauffenberg (strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera – pozn. red.), který si myslel, že porazí Hitlerův režim, a nakonec skončil na popravišti.

Lidovky.cz: Jak moc je Prigožin populární v Rusku?