Ruská armáda se zaměří na simulanty: zpřísní odvody, kdo neprojde, toho se pokusí vyléčit

MOSKVA/PRAHA Odvod a modrá knížka jsou pojmy důvěrně známé i Čechům od střední generace výše. Povinná vojenská služba (nebo náhradní civilní) u nás skončila v roce 2005 a mnozí branci se snažili vyhnout povolávacímu rozkazu simulováním či zveličováním zdravotních problémů. V Rusku vojna stále zůstává povinná a armáda chce vůči brancům ještě přitvrdit – odvody budou přísnější a kdo jimi neprojde, toho se vojáci sami pokusí vyléčit.

Ministerstvo obrany už připravilo příslušnou novelu zákona o vojenské službě. „Ozbrojené síly se potýkají s problémy při doplňování a tento zákon rozšiřuje možnosti mladých lidí, kteří byli dříve uznáni za nezpůsobilé ke službě,“ říká šéf obranného výboru Státní dumy (dolní komory parlamentu) Vladimir Šamanov.

Ruská armáda povolává dvakrát ročně zhruba 130 tisíc rekrutů, kteří si musí odsloužit roční základní službu. Nejvíc – skoro třetina – chlapců přitom neprojde odvodem ze zdravotních důvodů. Nejčastěji je to kvůli plochým nohám, skolióze, poruchám zraku, kožním nemocem včetně alergií, v poslední době roste počet případů cukrovky.

Není tajemstvím, že se osvobození od služby dá koupit, a to má novela zákona změnit: „Místo prohlídky bude vyšetření a to je už nikoli zběžné zjištění zdravotního stavu, ale stanovení schopnosti k vojenské službě,“ řekl listu Izvestija právník Oleg Žerdev. Kdo bude uznán zdravotně neschopným, nedostane rovnou modrou knížku, ale armáda ho pošle do vojenské nemocnice, aby se ho tam pokusili vyléčit. Až pokud to nepůjde či bude jeho postižení evidentní, bude služby zproštěn.

I to by ale mělo podléhat pravidelnému přezkumu. „Byly případy, kdy lidé bez ruky či nohy museli každé tři roky před zdravotnickou komisi,“ obává se člen expertního týmu organizace Důstojníci Ruska Alexandr Pěrendžijev. Podle něj není vyloučeno, že byrokraté budou ignorovat i jasně dané pravidlo.

Vědecká vojna

Podle vojenského odborníka Alexandra Golce má opatření jednoznačně sloužit k tomu, aby se do armády dostalo víc povolanců než dosud. „Rusko se propadá a bude se nadále propadat do demografické díry,“ píše Golc na blogu rádia Echo Moskvy.

V roce 2030 dosáhne vojenského věku 650 tisíc chlapců, z toho polovina odpadá kvůli studiu, další kvůli zdravotním a jiným důvodům. Dnešních 135 tisíc povolanců dvakrát ročně se tak brzy může stát utopií.

Dalším faktorem jsou podle Golce masové odchody vojáků, kteří slouží na základě několikaletých kontraktů. Ti na rozdíl od kolegů v základní službě mohou být posláni do zahraničí. Rusko toho podle mnohých svědectví, která vyslechl i autor článku, masově využívalo během bojů na Donbase v letech 2014 a 2015. Tehdy byly vylidněny celé jednotky složené z vojáků z povolání a personál byl „na dovolené“, odkud se někteří vraceli v cínových rakvích.

Právě z obav před dalším takovým nasazením podle Golce „kontraktnici“ z armády prchají a branců z demografických příčin ubývá. Velení se snaží lákat i popularizací vojny. Brancům například nabízí službu v takzvaných vědeckých rotách, kde čerství absolventi univerzit pracují v různých oborech od biologie přes robotiku po IT technologie pro obranný průmysl a přitom se vzdělávají. Rot je asi dvacet, slouží v nich několik stovek vojáků a o jedno místo bojuje v konkurzech až patnáct uchazečů.

Dnešní ruská armáda má asi 900 000 lidí, zhruba po třetinách důstojníků, vojáků základní služby i sloužících na základě kontraktů. Profesionalizace ohlášená už před lety je ale v nedohlednu a na obzoru je naopak personální krize: „Požadavek Vladimira Putina na vytvoření milionové armády prostě není možné realizovat,“ píše Golc.