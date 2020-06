Rusko a USA opět soupeří v dobývání vesmíru. Závidí nám celý svět a brzy přistaneme na Marsu, řekl Trump

Plány velmocí USA chtějí v roce 2024 vybudovat mezi Zemí a Měsícem vesmírnou stanici Lunar Gateway. Bude sloužit jako základna pro výsadky na Měsíc. Dalším cílem je testovat a připravovat let na Mars. Astronauti by na Měsíci měli přistát během deseti let. Mise na Mars je záležitostí desetiletí.

Rusko na projektu spolupracuje, ale chystá vlastní program. Stroj s lidmi má na Měsíci přistát v roce 2031. Rok poté má další let dopravit i lunární vozítko. V roce 2033 kosmonauti vyrazí na delší průzkumné cesty a v roce 2034 mají začít se stavbou základny.