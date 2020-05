Padesát na padesát. Přípravy na sobotní start Crew Dragonu pokračují, počasí ale nadále zůstává nejisté

Nepříznivé povětrnostní podmínky na floridském Mysu Canaveral zabránily Američanům ukončit devítiletou závislost na ruských kosmických lodích Sojuz už před třemi dny. Především kvůli hrozícím bleskům v oblasti Kennedyho vesmírného střediska bylo 17 minut před plánovaným vypuštěním rozhodnuto o odkladu startu.



Společnost SpaceX v sobotu na Twitteru brzy odpoledne SELČ napsala, že „všechny systémy jsou připravené pro testovací let s astronauty NASA Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleyem. Týmy dál sledují počasí.“

To prakticky vzápětí potvrdil na sociální síti jiným tweetem ředitel Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstin. „Pokračujeme s vypuštěním dnes. Počasí zůstává výzvou s padesátiprocentní možnosti zrušení,“ napsal.

We are ready for liftoff! Tune in today starting at 11 a.m. ET to watch live coverage of the launch that will return human spaceflight to U.S. soil for the first time since 2011.  #LaunchAmerica



Liftoff is slated for today at 3:22 p.m. ET: https://t.co/H0kcgIhtmj pic.twitter.com/KfUSgHhtQ4