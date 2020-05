ŽIVĚ: Vrcholí přípravy ke startu Muskovy lodi Crew Dragon, astronauti jsou už na palubě

Mys Canaveral Už za chvíli má Mys Canaveral na Floridě zažít historický okamžik. Ke startu se tam připravuje raketa Falcon 9, která na oběžnou dráhu vynese kosmickou loď Crew Dragon s posádkou. Raketa i vesmírná loď patří americké soukromé společnosti SpaceX známého miliardáře Elona Muska.

Start je naplánován na 22:33 středoevropského letního času, ovšem pouhé dvě a půl hodiny před plánovaným odletem platila pro oblast, kde se nachází Kennedyho vesmírné středisko výstraha tornáda. Počasí se ale zlepšuje. Dění před letem na Mezinárodní vesmírnou stanici lze sledovat v přímém přenosu na webu americké vesmírné agentury NASA, včetně pohledu do kabiny lodi.



Na palubě už jsou dva američtí astronauti. Třiapadesátiletý Douglas Hurley jako velitel lodi a vedle něj usedne devětačtyřicetiletý Robert Behnken, který má velet společným operacím. Průlez do lodi byl uzavřen. Pokud počasí dovolí odstartovat, loď se k Mezinárodní kosmické stanici připojí o den později zhruba v 17:39. Cílem mise je dokázat, že loď bezpečně dopraví lidi na nízkou oběžnou dráhu a zpět.

Jde o první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Úřad proto také tuto událost označil jako Launch America (Start Amerika). Historickým prvkem mise je však zejména to, že do vesmíru dostane lidskou posádku poprvé soukromý dopravce.



Před stylovým odjezdem k raketě v autech Muskovy společnosti Tesla se Behnken a Hurley rozloučili s blízkými a hovořili s Muskem a ředitelem NASA Jimem Bridenstinem. Ve vesmírném středisku je už také americký viceprezident Mike Pence a očekává se, že start bude z floridského pobřeží sledovat i šéf Bílého domu Donald Trump.

Předstartovní přípravy zahrnovaly mimo jiné prověrky skafandrů posádky, včetně kontroly jejich těsnosti. Oba astronauti už sedí na svých místech v kabině lodi a čekají na finální odpočet, který začne pět minut před časem startu, stanoveným na 22:33 SELČ.

VIDEO: SpaceX dnes poprvé letí s lidskou posádkou k ISS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odlet může ale stále ještě zmařit nejistá povětrnostní situace. Podle serveru Spaceflight now šest hodin před plánovaným vypuštěním byly šance na příznivé počasí padesátiprocentní. Nad Kennedyho vesmírným střediskem se vznášela šedivá mračna, z nichž místy pršelo. Kromě toho se u břehů Jižní Karolíny zformovala bouře Bertha, která by mohla zasáhnout do zón případné trajektorie Crew Dragonu při nouzovém přerušení letu.

Pokud ale vše půjde podle plánu a start bude úspěšný, loď po 19 hodin trvajícím letu přistane na ISS. Mělo by to být ve čtvrtek v 17:39 SELČ. Behnkena a Hurleye na palubě orbitálního komplexu pak přivítá stávající tříčlenná posádka, kterou tvoří velitel astronaut NASA Christopher Cassidy a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner.

Jak dlouho Behnken a Hurley na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců. Rozhodnutí podle serveru Space.com závisí na tom, jak dobře si loď Crew Dragon povede a na stavu další pilotované lodě Crew Dragon připravované společností SpaceX pro první už provozní misi těchto vesmírných transportérů, označenou jako Crew-1. Let Behnkena a Hurleye je totiž stále ještě testovací.