Rusko chudne a volá po Stalinovi. Pozitivní postavou je už pro dva ze tří Rusů

Praha/Moskva Podpora sovětského diktátora Stalina v ruské společnosti dosáhla podle našich průzkumů historicky nejvyšších hodnot, říká ředitel centra Levada Lev Gudkov.

LN: Váš poslední průzkum vzbudil pozdvižení ve světovém měřítku. Sedmdesát procent Rusů vidí historickou roli sovětského diktátora Josifa Stalina pro svoji zemi jako pozitivní, odsuzuje ho jen 19 procent. Pamatujete, že by v ruské společnosti kdy byl takový obdiv ke Stalinovi?

Je to jeho nejvyšší podpora za celou dobu našich průzkumů (od roku 1987 – pozn. red.). Za tímto postojem může být jen hrdost na vítězství ve druhé světové válce, jiná použitelná idea neexistuje. S ní pak systematicky pracuje státní propaganda i vzdělávací systém a tady je výsledek.

LN: Skoro každá rodina v bývalém Sovětském svazu ale má někoho, kdo byl za Stalina popraven nebo seděl v gulagu. Lidé zapomněli?

Nezapomněli a stále ho vnímají jako viníka smrti milionů obyvatel. Jenže současně ho vidí jako manažera vítězství, velkého vojevůdce a zakladatele supermocnosti. Naši respondenti jsou z toho rozporu v rozpacích a tak raději odpovídají – víte co, zapomeňme na to špatné a připomínejme si jen to dobré. A podobné vnímání převládá i v propagandě a vzdělávací politice. Jeden z autorů učebnic historie se nechal slyšet, že potřebujeme šťastnou interpretaci minulosti, abychom se vystříhali konfliktu mezi generacemi. Takže i v historické paměti se vyzdvihuje mýtus o velkém Stalinovi, Sovětském svazu a jeho úspěších. Současně se vytěsňuje vše, co je spojené s terorem, kolektivizací, vedením války bez ohledu na ztráty. Tím se udržuje myšlenka, že vedení země ví nejlépe, co společnost potřebuje a přitom před lidmi nemá žádnou odpovědnost.

LN: Podle předposledního průzkumu centra Levada ale lidé kritizují nedávno přijaté zákony o šíření dezinformací a znevažování státní moci. S posledně jmenovaným nesouhlasí více než polovina Rusů. Není to s nostalgií po stalinismu trochu v rozporu?

Poslední dobou přibývá v médiích či na sociálních sítích materiálů kritických k představitelům státu, hodně se informuje o korupčních aférách, zpronevěrách, byrokracii či neschopnosti, a to i v nejvyšších patrech. Lidé jsou přesvědčeni, že tyto nové zákony mají zavřít pusu kritikům. Jenže zatímco zákon o znevažování státu považuje většina obyvatel za represivní a je proti, tresty za šíření dezinformací 55 procent respondentů schvaluje. Zkrátka souhlasí, že prostorem obíhá příliš mnoho dezinformací a je třeba s tím skoncovat. Neuvědomují si ale, že to povede k dalšímu omezování svobody slova a k utužení režimu.



LN: Rusko dnes bohatne, nebo chudne?

Pokud se bavíme o okruhu lidí kolem prezidenta Vladimira Putina, tak bohatne. Když ale je řeč o běžné populaci, tak už pátý rok hodnota reálných příjmů obyvatel klesá.

LN: Ruský statistický úřad (Rosstat) vzbudil rozruch zprávou konstatující, že třetina rodin si nemůže dovolit pořídit každému svému členu alespoň jeden pár bot na sezonu. Jsou tu ale i další poznatky: příjmy většině domácností nestačí na koupi životně důležitých potřeb a třináct procent lidí stále nemá v bytě samostatný záchod. Nejsou tyto údaje přehnané?

Podle našich poznatků je situace ještě daleko horší. Týká se to třeba zabezpečení léky, ovocem nebo potravinami. Rosstat údaje proti realitě spíš ještě přikrášluje.

LN: Země chudne, ale vede válku v Sýrii a posílá bojovníky do Afriky. Co na to říkají běžní lidé – jsou hrdí na to, že Rusko je velmoc, ale oni sami nemají co do úst?

Jsou hrdí, že Rusko je, jak ho sami vnímají, velmocí, má respekt a svět se ho bojí. Na druhou stranu mají strach z války a obavy z budoucnosti. Bojí se, že země postupně upadá do krize, ze které není cesty ven.

LN: Neobrací se hrdost obyvatele velmoci s kombinaci s nespokojeností s vlastní životní úrovní proti Západu?

Byli jsme svědky několila vln protizápadních nálad. Intenzita trochu poklesla v létě poté, co Putin podepsal zákony o penzijní reformě. Protizápadní nálady sdílí větší část populace, vytváření obrazu nepřítele je důležité pro loajalitu k režimu a podporu Putina.