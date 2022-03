‚Můj otec je Ukrajinec, matka Ruska.‘ Kdo je rebelující novinářka ze státní televize, která se vzepřela Putinovi?

Zatímco hlasatelka Jekatěrina Andrejevová pokračovala rutinně v odečítání textu ze čtecího zařízení, vykřikovala mladá žena za jejími zády protiválečná hesla. Po několik vteřinách televize vysílání ze studia přerušila a pustila reportáž, která ještě nebyla moderátorkou ohlášená.

V případě protestující šlo o mladou novinářku a produkční Marinu Ovsjannikovovou, která byla okamžitě zadržena policií a odvezena na policejní stanici. Jakékoli protesty proti válce na Ukrajině jsou totiž od začátku března přísně zakázány. Příslušný zákon trestá „šíření dezinformací“ o ruských ozbrojených silách až patnácti roky vězení. I používání slova „válka“ ve veřejném prostoru je fakticky zakázáno, média v Rusku se namísto toho drží oficiálního označení „speciální operace“.

Právě kvůli údajné pomluvě ruských ozbrojených sil je nyní Ovsjannikovová podle všeho stíhána, přičemž vyšetřování se ujala ruská Federální kriminální ústředna. V úterý ovšem bylo nejasné, kde je novinářka držena. Server Meduza totiž uvedl s odvoláním na lidskoprávní advokáty, kteří chtěli začít Ovsjannikovovou zastupovat, že místo jejího pobytu zůstává neznámé. Právníci ji údajně nenašli na žádné z moskevských policejních stanic.

Ještě předtím, než vnikla do živého vysílání televize, natočila video, v němž ostře kritizuje způsob, jakým nejvýznamnější ruská televizní stanice informuje o dění na Ukrajině. „Stydím se za to, že jsem si dovolila lhát z obrazovky,“ uvedla ve videu zveřejněném na twitteru. Na krku přitom měla řetízek s barvami vlajek Ruska a Ukrajiny. „Můj otec je Ukrajinec, moje matka Ruska a nikdy nebyli nepřáteli. Řetízek na mém krku je symbolem, že Rusko musí bratrovražednou válku okamžitě zastavit a naše bratrské národy se ještě mohou smířit,“ uvedla doslova.

Ovsjannikovová pak i kritizovala, jak hlavní ruské sdělovací prostředky mlčely o anexi Krymu v roce 2014 stejně tak jako, když se ruské tajné služby snažily před necelými dvěma lety otrávit opozičního politika Alexeje Navalného. Z řad ruské opozice se dostalo Ovsjannikovové silné podpory. Za její statečnost ji pochválili například zmíněný Navalnyj, který si odpykává několikaletý trest kvůli údajnému porušení pravidel předchozího podmíněného trestu. Jeho mluvčí video sdílela, čímž ho během krátké chvíle vidělo necelé tři miliony uživatelů.

English translation of Marina Ovsyannikova's statement before her on-air protest and subsequent arrest tonight.@JuliaDavisNews subs pic.twitter.com/qs28QcgHM9