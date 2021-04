Rusko přemístilo několik vojenských lodí do Černého moře, slouží k vylodění vojáků

Ankara Dvě ruské vojenské lodě spolu s dalšími 15 menšími plavidly v sobotu propluly přes Bospor do Černého moře. Lodě slouží k vylodění vojáků na pobřeží a jejich podpoře, uvedla agentura Reuters. Rusko v posledních týdnech shromažďuje vojenské oddíly u hranic s Ukrajinou, za což čelí kritice USA, NATO a evropských zemí.

Podle agentury Reuters se v blízké době očekává do Černého moře proplutí dalších dvou ruských vojenských lodí.



Vstup dvou bojových lodí do Černého moře plánovaly tento týden podle Ankary i Spojené státy, ale nakonec lodě přes Bospor nepropluly. Podle amerických představitelů námořnictvo podalo žádost o proplutí jen z toho důvodu, aby mělo zaručený přístup do Černého moře v případě nutnosti. V pátek večer vstoupila do Černého moře loď s logistickým vybavením pro síly NATO v Rumunsku.

Moskva také vyhlásila zákaz plutí zahraničních bojových a „dalších druhů státních“ lodí ve vodách poblíž Krymského poloostrova, který Rusko obsadilo v roce 2014.

V pátek francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelové a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzvali Rusko, aby stáhlo svá vojska od ukrajinských hranic a poloostrova Krymu.

Napětí panuje také mezi Spojenými státy a Rusko. Ve čtvrtek administrativa Joea Bidena ohlásila nové sankce proti Rusku a vyhoštění deseti ruských diplomatů. Moskva v pátek ohlásila odvetné opatření, jež spočívá ve vyhoštění deseti amerických diplomatů. Spojené státy tvrdí, že sankce jsou odvetou za ruské vměšování do voleb a hackerské útoky na sítě amerických úřadů a firem.