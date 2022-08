Rusové se zadlužují kvůli prvnímu září. Běžte na Ukrajinu, radí politik

„Kvůli vysoké inflaci v Rusku v roce 2022 vzrostly ceny zboží každodenní potřeby. Kvůli uvalení zahraničních sankcí bylo mnoho podniků uzavřeno a lidé zůstali bez práce,“ píše se v petici se skoro 100 tisíci podpisy, která prosí prezidenta Vladimira Putina, aby zasáhl. Rodiče si v ní stěžují, že se jim nedostává peněz na psací potřeby, sešity, boty, sportovní a školní oblečení či kroužky pro děti. Vyzývají proto, aby stát rodinám znovu poskytl jednorázový příspěvek jako v roce 2021.

Putin od začátku války nařídil pomoc rodinám žáků, ale jen těm na okupovaných územích na Ukrajině. Rodiny dětí, které zde budou studovat, dostanou 10 tisíc rublů.

„Je to samozřejmě trochu nepříjemné, že občané republik dostanou platbu 10 tisíc, ale my ne,“ říká Světlana z Petrohradu, která si na pokrytí školních potřeb svých dětí musela vzít půjčku, na kterou půjde padesát až šedesát procent jejího příjmu. „Ale rozumím tomu, že to teď potřebují. Přirozeně bylo jasné, že nám tento rok nic nedají, protože všechno jde na speciální operaci,“ dodává fatalisticky. V Rusku se pro válku na Ukrajině používá termín „speciální vojenská operace“.

Chcete peníze? Běžte na Ukrajinu

Po Rusech se chce, aby pomáhali rodinám vojáků vyslaným na Ukrajinu. Například v jedné škole v Tambově požádali rodiče, aby přispěli na léčbu těžce zraněného vojáka, jehož čtyři děti také půjdou prvního září do školy, podotýká server Istories.

Někteří politici jako řešení finančních potíží rodin navrhují vydat se bojovat na Ukrajinu. Šéf marijské republiky Jurij Zajcev láká zájemce o zapojení do bojů na Ukrajině na 200 tisíc rublů, za které může nakoupit jídlo, oblečení a pomůcky do školy.

Rusko se podle západních zpravodajských služeb silně potýká s vysokou úmrtností vojáků na Ukrajině a neschopností rychle doplňovat stavy. Náboráři proto sahají i do věznic, či lákají jedince v Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Analytici podotýkají, že vyhýbání se označení bojů na Ukrajině za válku omezilo Rusko své možnosti mobilizace.

Rodiny si musí půjčovat

Podle serveru Istories ve 20 ruských regionech stojí školní pomůcky víc, než je měsíční příjem jednoho rodinného příslušníka. Například v Tubě se částka vynaložená za žáka pohybuje okolo 24 tisíc rublů (9 600 korun), průměrný měsíční plat tam je ale 15 tisíc rublů (6 000 korun). Z toho jde navíc většina peněz na jídlo, oblečení či energie.

Průzkumy odhadují, že výdaje na školné v porovnání s minulým rokem stouply o 20 procent, v Moskvě a Petrohradu o třicet procent. Srovnávač finančních projektů zjistil, že s tím se zvýšil i počet žádostí o spotřebitelské úvěry.

„Loni stály cvičebnice na dítě 1 200 rublů (480 korun), letos 2 600 (1040 korun). Loni se pohybovala cena teplákové soupravy od tisíc rublů (400 korun), letos jsem koupila jen sportovní kalhoty pro děti za 650 rublů (260 korun),“ říká Anna z Tverské oblasti, která je na mateřské dovolené. Plat 20 tisíc rublů (8 tisíc korun) domů nosí jen manžel.

Vědci z Yaleovy univerzity uvádí, že ruská automobilová výroba se během června propadla až o 89 procent. Podobně jsou na tom i jiná odvětví, například ubytování, pohostinství, lesnictví či zemědělství.

Trudnou ekonomickou realitu sankcemi postiženého Ruska opatrně přiznávají i provládní média. List Komsomolskaja Pravda připravil pro své čtenáře přehled sankcí rozdělených podle toho, jak tíživé jsou.