Že Afrika podporuje Rusko? Jen nezapomněli na křivdy z minulosti, míní odborník

Lidovky.cz: Představitelé Kremlu jsou v poslední době aktivní v diplomacii. Nejprve summit v Íránu, následně v Turecku podepsaná dohoda o vývozu ukrajinského obilí, poté návštěva čtyř afrických států. Za hranice Ruska vyrazili ruský prezident Vladimir Putin, ministr obrany Sergej Šojgu a na africký kontinent v minulém týdnu ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jak okomentovat právě jeho turné po čtyřech zemích?

V pozadí je nutno vzít v potaz historické vazby mezi někdejším Sovětským svazem a řadou afrických zemí. Lavrovova cesta měla podle mého soudu dvě hlavní poselství: symbolicko-diplomatické a ekonomicko-vojenské. Zaprvé se Rusové snaží získat Afriku na svou stranu ohledně své agrese na Ukrajině.

Platí totiž, že v řadě afrických zemí rezonuje antiimperiální a antizápadní narativ. To však neznamená, že by tam byla nějak zvlášť rozsáhlá masivní podpora režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Afričané ale chápou válku na Ukrajině ve smyslu – „Západe, podívejte se, co jste vy po desítky let dělali nám, teď to máte zpátky“.

Zadruhé si Rusko slibuje od afrických států v ekonomické rovině nové kontrakty ve zbrojním průmyslu.