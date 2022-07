V ruském pohraničí zavládl strach, lidé se bojí cizinců i vlastních agentů

„Situace je tu hodně napjatá. Žijeme v očekávání, že nás budou ostřelovat. Když jdou lidi spát, připraví si vedle postele tašku a své dokumenty, kdyby v noci rychle museli utéct,“ líčí anonymně postarší muž z ruského města Klincy, které leží 46 kilometrů od hranic s Ukrajinou.

„Jistě, v této oblasti jsme na tom zatím dobře, ale mám příbuzné ve vesnici u hranic a už několikrát je bombardovali,“ dodal pro ruský server 7x7, jenž obec o víkendu navštívil. Ulice města jsou vylidněné - nejsou v nich dokonce ani vojáci, jen hlídková auta vojenské inspekce.

Největší připomínkou toho, že Rusko už pět měsíců vede válku na Ukrajině, jsou náborové plakáty ve výlohách. „Skuteční muži si vybírají vojenskou smluvní službu,“ hlásá jeden z nich. „Vojenská smluvní služba je vaší vstupenkou do budoucnosti,“ stojí na dalším.

„Rodina mého bratrance žije v Dněpru na Ukrajině. Když rakety v červnu zasáhly pohraničí, napsali mi, že si to zasloužíme. Ale co to má s námi společného? Nejsme ti, kdo to všechno začali,“ dodal zmíněný postarší obyvatel s tím, že Klincy zatím opustit nehodlá. „Je to můj domov, strávil jsem tu celý život. Nechci na to ani pomyslet,“ prohlásil.

Lidé nemají na placení pokut

Podle serveru Mediazona se mezi obyvateli Klincy šíří zvěst, že zde operují „ukrajinští sabotéři“. Objevila se poté, co ruští úředníci nevysvětlili příčinu požáru, jenž 11. června vypukl na zdejší vojenské základně. Oheň zničil armádní vybavení a vyžádal si masivní zásah hasičů. Obyvatelé tvrdí, že před požárem slyšeli exploze. Kyjev se k incidentu nepřihlásil.

Místní novináři se podle Mediazony na požár na základně ani další sabotážní akce přisuzované Ukrajincům neptají. „Nikdo se nechce hádat s úřady. Můžete přijít o práci či mít vážnější problémy. Píšeme o proválečných shromážděních,“ řekl serveru reportér, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Řada obyvatel podle něj nicméně v soukromých rozhovorech nesouhlasí s tím, co se děje. „Na kameru ale všichni speciální operaci a prezidenta Vladimira Putina podporují. Tak je to teď všude, nejen v Klincy. Boj dorazil do našeho města, lidé žijí v úzkosti a strachu, ale přesto budou akce ruské armády veřejně podporovat. Platy zde nejsou tak vysoké, aby si lidé mohli dovolit pokuty, a nikdo nechce skončit ve vězení,“ dodal novinář.

„Lidé jsou zasmušilí, zamlklí a nervózní“

V nedaleké vesnici Zajmišče je situace podobná. Brjanský guvernér Alexander Bogomaz 14. června uvedl, že Ukrajina obec údajně ostřelovala a zasáhla ji raketou Točka. Při útoku utrpělo zranění šest lidí a bylo poškozeno padesát budov. Guvernér slíbil všem obětem finanční odškodnění.

O měsíc později jsou ulice Zajmišče opuštěné. „Po všem, co se stalo, je tu ticho. Lidé jsou zasmušilí, zamlklí a nervózní. Ale život jde dál. Kdybychom jen věděli, kdy to všechno skončí,“ popsal zaměstnanec místního obchodu, jenž si nepřál uvést své jméno.

Ve dnech po údajném ostřelování obyvatelé vodili ruské novináře po vsi a ukazovali jim škody, nyní nechtějí mluvit s nikým. Obec zachvátila paranoia.

„Začaly kolovat zvěsti, že by ruské zpravodajské služby mohly poslat své agenty, aby zjistili, jakým směrem se populace přiklání a snažili se identifikovat případné alarmisty. Víte jistě, že k nim nepatříte? No, stejně byste mi to neřekl,“ řekl jeden z obyvatel Zajmišče reportérovi serveru 7x7.

„Lidé jsou vystrašení a čekají na finanční kompenzaci, kterou jim slíbili. Pro ty, kteří nebyli zraněni, ale mají poškozené své domovy, je to to hlavní, na co myslí. Přichází podzim a zima. Potřebují být schopni přežít,“ dodal.