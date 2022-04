To nejhorší teprve přijde, Rusové se poučili. Oťukávají bojiště, „oslepili“ drony a mají nové cíle

Analýza

Rusové na Donbasu ještě skutečnou ofenzivu nezačali. To, co se nyní děje, je spíše průzkum bojem a snaha narušit přeskupování, dozásobení a odpočinek ukrajinských obránců, shodují se bezpečnostní analytici. Jak jsou útočníci úspěšní, je však otázkou, neboť informací o stavu ukrajinské armády je minimum. Zveřejnění by mohlo Rusům pomoci.