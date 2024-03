S příchodem Rusů nastal ve zdravotnictví středověk, líčí Ukrajinci pod okupací

„Zdravotní systém je v mnohem horším stavu než před válkou. Není si ani komu stěžovat, protože to nikoho nezajímá. Buď budete k dostupnému lékaři přátelští, nebo vám nikdo nepomůže,“ popsal portálu Vjorstka Mychajlo, obyvatel okupované části Chersonské oblasti.

Místní lékárny podle něho krátce po začátku okupace přestaly prodávat ukrajinské léky. „Lidé si dodnes navzájem prodávají zbývající balení ukrajinských léků. Ruské stojí asi dvakrát tolik než jejich ukrajinské obdoby. Životně důležité léky na předpis jsou zdarma,“ dodal.

Jistotu, že předepsaná léčiva seženou, ale lidé nemají. „Maminka koupila lékařce čokoládu, aby jí předepsala léky na dva měsíce, a ne jenom na jeden. Takovou korupci tu teď máme,“ konstatoval Mychajlo.

Ruská armáda v posledních dvou letech podnikla napříč Ukrajinou nejméně 1 500 útoků na zdravotnická zařízení a několik set z nich srovnala se zemí. Nespočet zdravotníků válka donutila uprchnout na území pod kontrolou Kyjeva. Ti, kteří zůstali, čelí zastrašování a represím.

Ačkoli Moskva tvrdí, že na zmírnění škod vyčlenila v přepočtu dvě miliardy korun a na zabraná území vyslala tisíce zdravotníků a nové vybavení, její opatření nevykompenzovala zlikvidovanou infrastrukturu, nedostatek personálu i léků a bující korupci.

Mizerná situace panuje také ve východoukrajinské Luhanské oblasti, jejíž části Rusové ovládají už deset let. Vjorstka uvádí, že pacienti platí úplatky za operace a ošetření v nemocnicích, lidé si přeprodávají potvrzení o pracovní neschopnosti a mnozí zdravotníci nedostávají řádně zaplaceno.

„Před válkou (samozvaná) Luhanská republika přežívala z humanitární pomoci. Nebyla tak omezená nabídka léků, protože spousta věcí se dovážela z Ukrajiny. V roce 2022 se ale doba změnila a začal chaos. V obcích je těžké najít něco jiného než paracetamol a aktivní uhlí. Je to jako ve středověku,“ řekl portálu zdroj, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Bez ruského pasu žádná péče

Obsazená území mají nyní podle portálu Vox Ukraine potíže s chřipkovou epidemií. Rusové kvůli ní uzavřely školy v Berďansku v Záporožské oblasti. Tamní správa rovněž informovala o nedostatku léků snižujících horečku a některým nemocným obyvatelům odepřela hospitalizaci, protože ve zdravotnických zařízeních se léčí především ruští vojáci.

Ukrajinské Centrum národního odporu rovněž uvádí, že Rusové na řadě okupovaných míst odmítají zdravotní péči obyvatelům, kteří nemají ruský pas. Tímto způsobem nutí civilisty k přijetí ruského občanství.

Ruská média a kremelští propagandisté navzdory realitě šíří zprávy, že po příchodu ruských vojáků se Ukrajincům žijícím na jimi ovládaných místech zlepšila životní úroveň i zdravotnictví.

Všude na okupovaných územích chybí lékaři. „Zdravotníci z Ruska sem nechtějí jezdit, takže další území musí posílat lékaře na střídání. Na každých pět lékařských míst připadají tři volná,“ řekl nejmenovaný zdroj Vjorstce. Podle ní do zabraných částí Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti od vypuknutí invaze přijelo dva a půl tisíce ruských lékařů.

Mnozí ukrajinští zdravotníci, kteří zůstali na Ruskem ovládaných územích, za to platí vysokou osobní cenu. Často jsou odtrženi od svých blízkých, kteří odešli do Ukrajinou spravovaných oblastí, pracují za neustálého ostřelování a obávají se, že by v případě osvobození mohli čelit obvinění z kolaborace. Podle Kyjeva to ale hrozí pouze těm zdravotníkům, kteří veřejně podporují ruskou správu a podílejí se na její činnosti.