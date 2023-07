Blíž do Kremlu i k provokování Polska. Wagnerovci se zabydlují v Bělorusku

Na čtyři tisíce wagnerovců už přijaly nabídku Kremlu, aby se po červnové vzpouře přesunuly spolu se svým vůdcem Jevgenijem Prigožinem do Běloruska, kde jim tamní lídr Alexandr Lukašenko nabídl útočiště. Wagnerovci se nacházejí na vojenské základně v Asipoviči asi 80 kilometrů od metropole Minsku a 230 kilometrů severně od hranic s Ukrajinou.

Na satelitních snímcích z neděle je na místě vidět shromáždění asi 700 vozidel a různorodé stavební stroje. Podle Lukašenka se žoldáci nyní věnují tréninku běloruských speciálních jednotek.

Casus Belli @casusbellii Wagner camp in Tsel, Belarus is getting bigger day after day. <a href="https://t.co/mwGeCrsL9Q">https://t.co/mwGeCrsL9Q</a> oblíbit odpovědět

„Wagnerovci nás začali zneklidňovat – chtějí jít na západ. Ptají se nás, jestli mohou jet na exkurzi do Varšavy a Řešova,“ řekl Lukašenko o víkendu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi na schůzce v Petrohradě. „Ale držím je v centru Běloruska, jak jsme se dohodli,“ dodal.

Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) uvedli, že wagnerovci „nepředstavují pro Polsko ani Ukrajinu žádnou vojenskou hrozbu, dokud nebudou vybaveni mechanizovanou technikou“. Ani poté podle ISW nebudou pro NATO významným nebezpečím.

Wagnerova skupina je naopak i nadále rizikem pro Moskvu, míní analytici. „Když Lukašenko Putinovi v Petrohradě řekl, že wagnerovce udrží v centrálním Bělorusku, nenápadně mu tím připomněl hrozbu, kterou pro něho žoldácká organizace stále představuje. Lukašenko také zdůraznil svou kontrolu nad touto silou,“ podotýká ISW.

Podle něho měla Lukašenkova prohlášení zřejmě šéfa Kremlu přimět k zamyšlení nad (pro něho) nepříjemnou skutečností, že nová základna wagnerovců v Bělorusku je k Moskvě o polovinu blíže než jejich předchozí vojenská centrála na jihu Ruska.

„Zatímco původní středisko organizace sídlilo v Krasnodarském kraji 1 400 kilometrů od ruské metropole, nová základna v Bělorusku je vzdálena 720 kilometrů po výborné dálnici,“ připomněli američtí analytici.

Wagnerovci při svém červnovém tažení vyrazili z východu Ukrajiny na ruský Rostov na Donu a směrem na Moskvu. Během několika hodin překonali vzdálenost 700 kilometrů, zmocnili se několika armádních stanovišť a zastavili se 200 kilometrů před ruskou metropolí.

Podle Samuela Ramaniho z Britského královského institutu zůstává Prigožin navzdory své vzpouře pro Kreml cenným přínosem, přinejmenším v Africe, kde vydatně slouží jeho zájmům.

„Existuje řada důvodů, proč jsou wagnerovci v Bělorusku. Myslím, že i proto, aby vycvičili Lukašenkovu lidovou milici, což je jeho soukromá armáda, kterou rozvíjí. Lukašenko zdůvodnil její vytvoření hrozbami z Ukrajiny, Polska a Litvy. To je ale pochybné. Zdá se, že jde spíše o další nástroj represe,“ řekl Ramani magazínu Newsweek.

Ukrajinská tajná služba GUR v pondělí uvedla, že aktivity wagnerovců v Bělorusku monitoruje a hodnotí, že Ukrajina nyní není přímo ohrožena.

Polsko zakládá nový ženijní prapor

Polsko uvedlo, že v souvislosti s příjezdem wagnerovců očekává ruské provokace a že vysílá k polsko-běloruské hranici další vojáky.

Obavy panují také okolo strategické suvalské kapsy – sto kilometrů dlouhého územního koridoru na polsko-litevské hranici. Jeho obsazení proruskými silami by spojilo Bělorusko s ruskou exklávou Kaliningrad a izolovalo by členy NATO Lotyšsko, Litvu a Estonsko. Právě tím nedávno vyhrožoval ruský poslanec Andrej Kartapolov.

„Minsk a Moskva na tyto obavy hrají. Putin a Lukašenko schválně mluví o tom, že wagnerovci jsou hrozbou pro Polsko,“ uvedl ISW. Pokud by se ruští žoldáci přesunuli na území členské země NATO, lze očekávat, že by to vyvolalo aktivaci článku pět Aliance a bylo by to považováno za útok na celé společenství.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by wagnerovci v Bělorusku disponovali těžkými zbraněmi potřebnými k vážné ofenzivě proti Ukrajině nebo Polsku bez výrazného přezbrojení. Podmínkou dohody mezi Putinem, Lukašenkem a Prigožinem, která ukončila povstání, bylo, že Wagnerova skupina tyto zbraně odevzdá ruskému ministerstvu obrany,“ dodal institut.

Polský ministr obrany Mariusz Błaszczak v neděli uvedl, že v nejbližší době vznikne u koridoru nový ženijní prapor. „Je to další vojenská jednotka, kterou jsme postavili od nuly, a ujišťuji vás, že není poslední. Záleží nám na bezpečnosti východního křídla,“ vzkázal.

Běloruské ministerstvo obrany v minulém týdnu uvedlo, že wagnerovci budou mít základnu také v Brestu, pouhé tři kilometry od polských hranic. Působit tam mají rovněž v rámci výcviku běloruských vojáků.